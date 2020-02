Gerometta: "Recién el domingo me enteré que iba a jugar y fue algo inesperado"

El domingo 9 de febrero será un día histórico para Francisco Gerometta, ya que le tocó debutar en Primera División con la camiseta de Unión, nada menos que frente a River, puntero de la Superliga y el mejor equipo del fútbol argentino. Y lo hizo de manera correcta, al punto tal que cuando fue reemplazado los hinchas lo reconocieron con un baño de aplausos.

En diálogo con el programa Unión en tu Dial por Sol 91.5, el defensor brindó detalles respecto a lo que fueron las horas previas al debut y a la manera en que se enteró que iba a jugar. Pero además se refirió al partido con el Millonario y a su vida familiar.

"Para mí fue inesperado, el sábado a la mañana estábamos haciendo la entrada en calor en Casasol, y Leo (Madelón) me aparta y me pregunta si alguna vez había jugado con línea de cinco como lateral volante. Ahí empecé a sospechar aunque no me dijo más que eso. Me quedé todo el sábado pensando y el domingo en la charla técnica Leo confirmó el equipo porque nadie sabía quien iba a jugar", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Yo concentro con Calderón y nos contamos todo y le dije lo que me comentó Leo. Y el domingo mientras estábamos desayunando, Madelón llama a Blasi, Calderon y Corvalán y cuando vuelve Calderón se ríe y me dice "vas a jugar", después de eso tuvimos la charla con todo el grupo.

En cuanto a las sensaciones previas al partido con River dijo: "Sabíamos lo difícil que iba a hacer el partido con River, era una motivación muy grande, es lindo jugar con los mejores y por ser mi debut lo tomé como una buena medida. Recién caí que iba a jugar con River cuando en la manga vi al lado a todas las figuras. Después del partido me felicitó Nico De La Cruz y que se enteraron que debutaba y me dijo que tuve un buen rendimiento. Y aproveché para decirle si le podía pedir a Montiel la camiseta. Se la pedí porque es uno de los mejores laterales derecho del fútbol argentino".

Sobre las horas posteriores al debut expresó: "Apenas terminó el partido tenía una calentura bárbara por el resultado. Volví a casa con mi señora y mi nene, me habló mucha gente pero no contesté porque estaba molesto por el partido. Al otro día sí ya conversé con gente cercana y estuve mirando las imágenes del partido".

Consultado por las sensaciones previas tiró: " Tenía un poco de nervios, pero a la vez sabia de la expectativa que tenía la gente y me sentía confiado, aparte mis compañeros me hablaron mucho y me dijero que esté tranquilo, que no iba a pasar nada si me equivocaba".

De sus comienzos en Unión detalló: "Llegue a Unión en 2013 a la pensión, soy de Villa Ocampo, Nico Frutos fue a hacer una prueba a Villa Ocampo y después en 2012 veníamos jugar algunos partidos a Santa Fe. Ya en el 2013 me vine definitivamente, viví seis años en la pensión y en 2019 ya me fui a vivir a un departamento. La llegada de mi hijo (Camilo) me dio un grado más de madurez, me sirvió mucho, es lo mejor que tengo".