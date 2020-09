Godoy: "Los pibes de Unión vamos a tener más oportunidades"

Franco Godoy se sumó a los entrenamientos de Unión, como lo informó UNO Santa Fe en las últimas horas, en lo que representa una gran noticia para Juan Manuel Azconzábal, quien evalúa diferentes alternativas en defensa para encarar la próxima temporada.

Godoy fue operado del ligamento cruzado anterior más reparación con sutura meniscal interna el pasado 30 de enero, luego de la lesión grave que sufrió durante la pretemporada que realizaba con Unión en Mar del Plata, bajo las órdenes de Leonardo Madelón.

Franco Godoy habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde contó cómo vivió la recuperación, los factores que influyeron para que se haga más liviano el período de puesta a punto, y los objetivos que se traza en el nuevo proceso futbolístico que se inició con Azconzábal como entrenador.

"Estoy muy bien, contento porque recibí el alta oficial y me pude sumar a los grupos de trabajo. Estoy muy contento, hice la recuperación lo mejor posible, me ayudó la pandemia que se suspendieron las actividades, eso me tranquilizó, no tuve ansiedad para la vuelta", comenzó diciendo Franco Godoy.

También Godoy admitió cómo se toma esta etapa de su carrera en Unión y afirmó: "La verdad que me siento muy bien, estoy a la par del resto, ya que cuando ellos estaban en sus casas yo estaba en Santa Fe entrenando con el kinesiólogo, todos los días. Este parate me ayudó mucho para volver lo mejor posible. Después de una lesión se ven las cosas de otra manera, cuando vuelva todo a la normalidad sabré aprovechar más los entrenamientos, el día a día, los partidos. Lo empezaré a ver desde otro lado", afirmó en otra parte de la entrevista.

image.png Franco Godoy fue operado el pasado 30 de enero de una grave lesión de rodilla y ya trabaja con el plantel de Unión.

Para luego referirse a cómo se dio la lesión y Franco Godoy dijo: "Nosotros hicimos la pretemporada en Mar del Plata y el segundo día a la tarde sentí que la rodilla se me fe para adentro y no pude seguir entrenando, me hice una resonancia y no dio resultados graves, pero cuando volvimos el doctor me recomendó que me hiciera otra, hice unas pruebas con Juan Manuel Calvo y me dio que iba a ser necesario operar, lo hice el 30 de junio, cruzado anterior y me saturaron el menisco".

En cuanto a cómo vaticina el nuevo ciclo que se inicia con Azconzábal como DT de Unión, Franco Godoy tiró: "Creo que los pibes del club este año van a tener más oportunidades, por lo que nos planteó el técnico, posa sus ojos en las inferiores del club, si uno está para jugar lo va a hacer".

En cuanto al cuerpo técnico de Unión, Godoy reveló: "Muy bien, son grandes personas, llevan muy bien el grupo. Creo que ayuda desde su experiencia y su carrera como jugador, lo va a potenciar a uno para que pueda mejorar en el día a día, en experiencia, ayudará mucho".

Por último, Godoy contó en qué puestos puede desempeñarse en Unión y manifestó: "Soy marcador central, hice todas las inferiores como marcador de punta y en Reserva me tiraron más al medio, rotaba pero era más marcador central que de punta".