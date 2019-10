Gómez Andrade: "Para mí, Santa Fe es un paraíso"

La rompió en el Clásico. Nuevamente puso un muro ante los oponentes, especialmente su compatriota Wilson Morelo. Por eso la ovación de un público que ya lo adoptó como propio en este plantel que viene logrando cosas importantes.

Yeimar Gómez Andrade visitó los estudios del programa La Vida Color de Unión (FM X 103.5) para dialogar sobre el gran éxito edificado el pasado domingo en el 15 de Abril.

En el inicio afirmó que "veníamos hablando en la previa con Bottinelli y decíamos que teníamos que trabajar para conseguir esto, era el cierre que nos faltaba. Por suerte se nos dio el triunfo y eso nos pone muy contentos".

La tarea encombiable para despejar y neutralizar a los jugadores de Colón lo puso en uno de los lugares de privilegio, al momento de encontrar una de las figuras del último derby local. Por eso el zaguero reconoció que "considero que fue uno de mis mejores partidos desde que llegué a Unión, lo que logramos es gracias al trabajo del equipo, todos estuvieron atentos y concentrados a lo largo del partido".

Muchos protagonistas compartieron la sensación camino a los camarines al cabo del primer tiempo que existía una posibilidad concreta de quedarse con los tres puntos. Así también lo refrendó el colombiano: "Nos propusimos apretarlos un poco más, notábamos que se podía ganar y eso se reflejó de principio a fin. Algunos hasta trabaron con la cabeza".

La nueva etapa luego de cuatro reveses en fila comenzó con la unidad sumada en el cotejo frente a Rosario Central. Al respecto, Gómez Andrade dijo que "Leo (Madelón) nos recalcó que contra Central comenzaba un nuevo torneo y que teníamos que dejar atrás las cuatro derrotas seguidas, por suerte ya ganamos dos partidos seguidos".

Antes de su despedida, el defensor volvió a insistir en un punto muy importante en su vida, más allá de lucir la camiseta de Unión. Por eso no dudó en aportar que "para mí Santa Fe es un paraíso. Queda todo cerca, es tranquilo, hay buena gente y estoy muy cómodo. Al hincha sólo me queda agradecerle todo el cariño que me brinda y este triunfo es para ellos que se lo merecen".