Gómez Andrade se despidió de los hinchas de Unión con emotivas palabras

Cuando se definió la transferencia, muchos hinchas de Unión, además de poner el grito en el cielo, empezaron a mostrar su preocupación por abandonar una dupla rendidora y con recorrido en los últimos años.

Yeimar Gómez Andrade llegó a Santa Fe con muchos interrogantes, pero siendo pieza importante en Independiente Rivadavia (Mendoza). Y en poco tiempo se afianzó a punto tal de ser uno de los defensores más destacados de toda la Superliga.

Seattle Sounders FC on Twitter Big smiles for Yeimar! pic.twitter.com/53DIzlq2op — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 8, 2020

El colombiano dejó un gran recuerdo en la afición rojiblanca y prácticamente no tuvo tiempo de despedirse, ya que se sumó a la pretemporada de Seattle Sounders, su nuevo destino, elenco que defenderá el título en la MLS de Estados Unidos.

LEER MÁS: Unión homenajeó a los subcampeones de 1979

Por eso utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje muy emotivo a los hinchas rojiblancos. "Fueron dos años y medio muy lindos que he pasado y no me quería ir sin antes agradecerle a todo el pueblo Tatengue por brindarme siempre su apoyo y todo ese cariño que siempre nos hicieron sentir muy bien junto a mi flia“, expresó en cuenta de Instagram.

Para luego, agregar: "También les quiero agradecer a todos mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, cuerpo médico, masajista, cocineros y a todas aquellas personas que hacen del Club Unión una flia. Que sigan los éxitos para todos. Abrazo grande“.