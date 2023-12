LEER MÁS: El gol de Unión a Tigre, entre los mejores de la 14ª fecha

Sobre el momento de la Reserva, que no sumó triunfos en la Copa Proyección pero ganó la Copa Santa Fe, González afirmó: "Hay que entender que es un proceso. Hay muchos chicos que están en primera que tendrían que estar en un proceso normal de reserva y algunos chicos se adelantaron y ya están en reserva. No nos podemos quedar con los resultados, sino con la formación para que los chicos lleguen a Primera División de la mejor manera. Me pone feliz que todos los chicos que están entrenando conmigo han estado a la altura de lo que representa este partido. Mirá lo que es la gente de Unión. Es emocionante para ellos vivir esta clase de experiencias y hay que sumar lo que hemos vivido en Primera División. Son experiencias que los fortalecen como jugadores, porque de todo se aprende, pero está claro que no se puede volver a repetir lo que nos tocó pasar el último fin de semana".

Unión campeón de la Copa Santa Fe.jpg

Y Kily González agregó: "Unión fue superior, siempre intentó jugar, ser protagonista. Conozco a los chicos de Central, fue un partido duro, parejo, muy intenso, Unión tuvo la suerte de recibir el penal y emparejar el partido con 10. Unión fue muy superior, manejó muy bien la pelota, defensivamente tanto Juan (Ludueña) como Rafa (Profini) estuvieron espectacular, el mismo Jairo O'Neill. Leonel (Verde) en el medio, ni hablar de Juani (Bircher), el zurdo, y lo de Tomi González es un jugador que se la tiene que creer, como le digo, reniego y me enojo mucho con él porque tiene que confiar más en él. Lo de Mariano que tuvo la suerte de debutar en Primera, y como todo chico tiene altibajos. Pero acá estamos para apoyarlos y ayudarlos, son cómplices y responsables que Unión esté en Primera División, trabajan conmigo y se entregan, y de a poquito ojalá que Unión tenga un equipo de Primera plagado de jugadores de Primera".

LEER MÁS: "El Kily es un técnico bárbaro que me enseñó muchísimo"

"Me gustaron los dos centrales, ya que nos dieron equilibrio y contundencia a la hora de defender. Tomi en cada situación generaba algo, el medio estuvo bárbaro, Leonel es un jugador que me encanta, tuvo una lesión muy fuerte que no lo pudimos usar en Primera División. Los chicos que están conmigo y los que trabajan como sparring estuvieron muy bien", agregó Kily González, DT de la Primera División de Unión.

Cuando se le hizo mención al canto de la gente del "dale campeón" y si se puede repetir en Primera División, Kily González respondió: "¿Por qué no? Estamos todos de la misma manera, el tema es dar un salto de jerarquía. Hay que creérsela. Esto que nos pasó nos tiene que servir y no podemos repetirlo. Hay que ser inteligente, hacer autocritica y hacernos cargo. Estos chicos con 15 partidos en Primera le pusieron el pecho a una situación de defender el prestigio y la historia del club. No podemos pasar nuevamente por esto. Unión es una familia, hay mucha gente, esto no es normal, la gente lo sufre. No podemos repetir esto. Es el momento de dar un salto de verdad, no desde las palabras, las palabras se respaldan con hechos".