"El Kily es un técnico bárbaro que me enseñó muchísimo"

Joaquín Mosqueira no tuvo la chance de jugar el último partido ante Tigre, ya que en el encuentro anterior frente a Belgrano había sido expulsado de manera injusta. No obstante, el volante que hace poco cumplió 19 años fue importante para cumplir el objetivo de que Unión siga en Primera División.

Con el objetivo cumplido y aún disfrutando del momento, Mosqueira dialogó con Unión en tu Dial por Sol Play 91.5 y allí hizo un repaso de lo que fue su año. Pero además reconoció el trabajo y llenó de elogios al Kily González que le dio la confianza para que sea titular y también para Marcelo Mosset que lo hizo debutar en Primera.

"Estamos todos relajados y contentos, se dio todo de una manera ideal y ahora descansando la mente. En este año pasaron muchísimas cosas, en lo personal maduré mucho con todo lo que pasamos en el club y pese a la edad que tengo, me siento más maduro de lo que dice mi edad", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Con 19 años siento que crecí mucho, pasaron varios entrenadores a lo largo del año, pero con el Kily (González) y sus ayudantes aprendí mucho. Lo que más deseaba era poder dejar a Unión en Primera y por suerte lo conseguimos, así que ahora es tiempo de disfrutar y prepararse para lo que viene".

En cuanto a lo que debió recorrer para llegar al presente contó: "A principio de año cuando estaba Gustavo (Múnua) debuté en un amistoso que jugamos en Uruguay pero después solo entrenaba. Y fue Tato Mosset quien me dio la chance de debutar y por eso le estoy muy agradecido. Aparte Tato fue también el que me hizo debutar en Reserva".

Y continuando con su relato expresó: "Después llegó el Gallego (Méndez) y arranqué en el banco. Pero luego de unas derrotas y empates decidió ponerme como titular en el partido con Central Córdoba y ahí arrancamos con la remontada. Después después me sacó por cuestiones futbolísticas y me terminé de afianzar en Primera con el Kily que jugue todos los partidos, salvo el último por la expulsión".

A la hora de describir al Kily tiró: "El Kily es una persona de mucha calidad humana, tiene mucha llegada a los jugadores y es muy exigente a la hora de entrenar. Si bien es el que encabeza el grupo, sus ayudantes trabajan a la par y eso es muy bueno. Nos dan muchas herramientas para aprender".

"El Kily es un técnico bárbaro y le estoy muy agradecido en lo personal por ratificarme la confianza y darme la chance de jugar. Además me enseño muchísimas cosas no solo técnicas, sino en el aspecto mental, me cuenta sus experiencias y siempre me deja alguna enseñanza", aseveró el mediocampista.

Consultado por los motivos que lo llevaron a consolidarse, contó: "Yo nunca me desesperé, ni tampoco sentí presión, ya que estaba preparado para cuando me dieran la chance. Tener el apoyo de la familia fue muy importante, pero además trataba de entrenar, prepararme, consultar y escuchar a los demás. Desde que llegué al club tuve como objetivo llegar a jugar en Unión, pero fundamentalmente mantenerme y eso me llena de orgullo para seguir entrenando".

"A Unión llegué en 2022 en la pretemporada. En 2021 estaba jugando en Renato Cesarini y Unión vino a una prueba de la que participaron Marcelo Aranda y Leo Aguilar. Después me llamaron y fui a unos entrenamientos a Santa Fe con el esfuerzo de mi viejo que debió pedir unos días en el laburo para poder traerme. Y en el 2022 ya me instalé en Santa Fe a vivir y entrenar en el club", relató Mosqueira.

Para finalizar: "Fue un cambio rotundo, yo nunca había vivido solo. Cuando estaba en inferiores me volvía cada 15 días a visitar a la familia. pero después jugando en Primera no tanto por los calendarios. Y a la hora de recordar a los técnicos que tuve, puedo mencionar a Facundo Rojas, el único que tuve en inferiores. En Reserva solo a Marcelo Mosset y después a los que tuve en Primera".