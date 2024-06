González: "Lo mejor de Unión en este mercado es sostener lo que tenemos"

En su primer respuesta expresó que "hay cosas que me gustaría aclarar en relación a mis jugadores, son los primeros que quieren quedarse en Unión. Tengo entendido que hay muchas dudas en relación a la continuidad de Mauro. Es normal que tengan algunos golpes, pero que se diga que está vendido, que no tiene ganas. Está comprometido conmigo, a la gente de Unión decirle que todos están para dejar todo por el club, más allá de que pueden pasar distintas circunstancias. La mayoría pregunta, no solamente por Mauro sino por varios más. Significa que está haciendo un buen trabajo".

Y luego, en referencia Luna Diale, Mosqueira y Dómina, sentenció: "Están los tres disponibles para tenerlos en cuenta para contar con ellos, me da mucha alegría, necesito una competencia interna que siempre hablamos, me queda un día más para armar el mejor equipo contra San Lorenzo".

La chance de sumar a Ojeda

González habló de la chances de que puedan emigrar Tanda y Morales, como también la posibilidad de sumar a Emmanuel Ojeda: "El club implica que el jugador está siendo observado de otra manera, no tengo noticias por Tanda ni Morales, el primero está casi a pleno para sumarse al grupo. Hablo mucho. Están comprometidos con nosotros, habló mucho con el presidente y lo mejor de Unión en este mercado es sostener lo que tenemos".

Y después, agregó: "Puede haber una venta extraordinaria pero sino, no quiero que se vaya ninguna. Después buscar un jugador que nos pueda sumar. Puede ser una posibilidad Ojeda, y algunos que estamos hablando, es un mercado muy largo donde hay que tener calma y buscar lo mejor para el equipo".

El técnico de Unión soslayó que "se lo que necesito y lo que necesitamos como equipo, tendríamos que apuntar a algo que nos mejore desde el funcionamiento. Tuvimos muchas lesiones pero me ilusiona que el equipo cambió la cabeza del golpe tan duro que tuvimos en la Copa Argentina. Asumimos el reto de intentar ser mejor que el rival. Hay que sostener o mejorar lo que venimos haciendo. El equipo en Mendoza se puso el overol para obtener un resultado. Hay una competencia muy fuerte a nivel grupal. Pero busco potenciar el plantel".

San Lorenzo a la vista

"Siempre enfrentar a un equipo grande motiva desde todos lados. San Lorenzo tiene un entrenador nuevo, un rival complicado, tenemos que competir, ellos generaron esta ilusión con nuestra gente, hay que estar a la altura de lo que nos jugamos. Empezar a creer que se puede, conocemos virtudes y defectos de San Lorenzo. Ojalá que podamos superarlo y ganarle".

"Estoy buscando algunos volantes que nos puedan dar alguna variante de juego, no mucho más. Considero que subimos el nivel individual de los chicos, eso me genera ilusión, hay que traer para generar una mayor competencia. Es un torneo largo donde queremos que no se note esa diferencia cuando no tenemos algunos jugadores por lesiones".

Trabajar la cabeza del plantel

"Va un poco por la relación con los jugadores en lo cotidiano, convivimos desde lo futbolístico y lo humano. El fútbol te hace aprender en distintas circunstancias. Empezamos a darnos cuenta con la eliminación en la Copa que había que recuperarse, ser fuerte, los errores se cometen, pero siempre hay que intentar mejorar y competir con tu compañero. El objetivo nuestro es intentar jugar mejor que el rival. Desde el amor propio, defender la camiseta, jugar siempre de igual a igual. Saber de qué manera se afrontan los partidos".

El sueño de jugar una Copa Libertadores

"Se trata de creer, no está escrito que no podemos, hay que asumir riesgos, hay que acostumbrarse a ganar, es hermoso, es lindo ilusionar a tu gente. La previa para recibir al equipo, ir partido tras partido con mucha humildad, no creer que somos más de lo que somos. Hago hincapié en que se puede, compitiendo para estar a la altura".

El DT de Unión también habló del presente de Torren: "Miguel ayuda desde todos lados, es un líder que empuja, reta, presiona, para que entendamos que desde su experiencia se puede competir. Le hace bien a la gente joven, es recontra favorable tener un jugador que apoye así. El equipo defensivamente está bien pero sabemos que necesitamos de todos porque es largo".