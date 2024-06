Todos los detalles para ver Unión ante San Lorenzo

Se viene el último partido de Unión en el semestre, ni más ni menos que ante San Lorenzo, uno de los grandes del fútbol argentino, que no arrancó bien en el plano doméstico pero avanza a la par en Copa Libertadores y Copa Argentina.

Unión buscará alcanzar una racha que no logra desde hace dos años

LEER MÁS: Beto Acosta en La Radio de UNO: "Unión sabe a lo que juega"

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (junio).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» PLATEAS PARA SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/822/union-vs-san-lorenzo

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 10.00 horas

PRECIOS:

PLATEA SUDOESTE: $20.000

PLATEA ALTA: $18.000

PLATEA REDONDA: $13.000

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/822/union-vs-san-lorenzo

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 10.00 horas

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $15.000

JUBILADOS, PENSIONADOS Y DAMAS: $7.500

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $4.000

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/822/union-vs-san-lorenzo

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el sábado desde las 10.00 horas

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $33.000 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $28.000 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.