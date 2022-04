"Al partido lo empezamos bien. Con el gol, Racing tomó las riendas, encontrando mucho a los interiores. Nos hicieron sentir incómodos con la tenencia y el manejo. Desde los 15' nos tiramos un poco atrás y no pudimos coordinar. Racing comenzó a mandar. En el primer tiempo fuimos superados, pese a que no tuvieron tantas. En el segundo ajustamos y nos adelantamos. Estuvimos mejor en las marcas y el equipo compitió de buena manera. Tuvimos opciones hasta el final. Lamentablemente no nos dio para empatar", explicó el charrúa en conferencia. Mientras que no fue concreto respecto a la salida de Federico Vera por lesión: "Es muy reciente. Todavía no sabemos qué tiene".