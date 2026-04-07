Yael Falcón Pérez, el árbitro para Unión en La Plata

Unión ya tiene todo listo para su próximo compromiso en el Torneo Apertura. Este sábado desde las 17.15, cuando visite a Estudiantes en La Plata, el encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez.
Por Ovación
La terna arbitral estará compuesta por Hugo Páez y Daiana Milone como asistentes, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza, acompañado por José Castelli como AVAR.
Cómo le fue a Unión con Falcón Pérez
El historial del Tatengue con este árbitro muestra una tendencia pareja, con resultados variados a lo largo de los años. En total, Unión disputó 13 partidos bajo su arbitraje, con el siguiente balance:
4 victorias
5 empates
4 derrotas
En cuanto a lo disciplinario, Falcón Pérez mostró un promedio moderado de amonestaciones para Unión, con un total de 31 tarjetas amarillas y 1 expulsión en estos encuentros.
Entre los antecedentes más recientes se destacan:
-El empate 1-1 ante Boca en el actual torneo.
-La caída 1-0 frente a Argentinos Juniors en 2025.
Mientras que en el historial también aparecen triunfos importantes como el 2-1 ante Boca en 2022 o el 2-1 frente a Aldosivi en 2021.
Un árbitro con antecedentes en partidos clave
Falcón Pérez ya dirigió a Unión en diferentes contextos, tanto en Liga Profesional como en Copa de la Liga e incluso en Copa Argentina. Esto le da un conocimiento previo del equipo santafesino, aunque con resultados que no marcan una tendencia clara.
Unión pone el foco en sumar
Más allá de la designación arbitral, en Unión la prioridad pasa por lo futbolístico. El equipo buscará un resultado positivo en La Plata que le permita seguir consolidándose en la Zona A y sostener su lugar entre los protagonistas.
Con todo confirmado, el Tatengue ya sabe quién será el encargado de dirigir un partido que puede ser determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.
Fecha 14 de la Liga Profesional
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Facundo Rodríguez
17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: José Castelli
19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascenzi
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Dario Sandoval
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Walter Ferreyra
17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echaverría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Iglesias
20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Hector Paletta
AVAR: Javier Uziga
19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Federico Cano
21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Ernesto Callegari