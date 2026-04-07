7 de abril 2026 · 17:41hs
Yael Falcón Pérez, el árbitro para Unión en La Plata

Unión ya tiene todo listo para su próximo compromiso en el Torneo Apertura. Este sábado desde las 17.15, cuando visite a Estudiantes en La Plata, el encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez.

La terna arbitral estará compuesta por Hugo Páez y Daiana Milone como asistentes, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza, acompañado por José Castelli como AVAR.

Cómo le fue a Unión con Falcón Pérez

El historial del Tatengue con este árbitro muestra una tendencia pareja, con resultados variados a lo largo de los años. En total, Unión disputó 13 partidos bajo su arbitraje, con el siguiente balance:

4 victorias

5 empates

4 derrotas

En cuanto a lo disciplinario, Falcón Pérez mostró un promedio moderado de amonestaciones para Unión, con un total de 31 tarjetas amarillas y 1 expulsión en estos encuentros.

Entre los antecedentes más recientes se destacan:

-El empate 1-1 ante Boca en el actual torneo.

-La caída 1-0 frente a Argentinos Juniors en 2025.

Mientras que en el historial también aparecen triunfos importantes como el 2-1 ante Boca en 2022 o el 2-1 frente a Aldosivi en 2021.

Un árbitro con antecedentes en partidos clave

Falcón Pérez ya dirigió a Unión en diferentes contextos, tanto en Liga Profesional como en Copa de la Liga e incluso en Copa Argentina. Esto le da un conocimiento previo del equipo santafesino, aunque con resultados que no marcan una tendencia clara.

Unión pone el foco en sumar

Más allá de la designación arbitral, en Unión la prioridad pasa por lo futbolístico. El equipo buscará un resultado positivo en La Plata que le permita seguir consolidándose en la Zona A y sostener su lugar entre los protagonistas.

Con todo confirmado, el Tatengue ya sabe quién será el encargado de dirigir un partido que puede ser determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Fecha 14 de la Liga Profesional

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Facundo Rodríguez

17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: José Castelli

19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mariano Ascenzi

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Dario Sandoval

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Walter Ferreyra

17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echaverría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Iglesias

20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández

16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Hector Paletta

AVAR: Javier Uziga

19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Federico Cano

21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Ernesto Callegari

Las opciones en el lateral que analiza Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Los Sub 23 que le dan a Unión un plus y marcan el ritmo en este Apertura

En Unión la gran duda es quién será el lateral derecho ante Estudiantes

En apenas una semana, abril ya alcanzó su promedio de lluvias durante los últimos 10 años en Santa Fe

Colectivos en crisis: empresarios confirmaron menos coches en las calles de la ciudad y un "desfasaje tarifario del 20%"

Autorizaron a Claudio Tapia a salir del país

En apenas una semana, abril ya alcanzó su promedio de lluvias durante los últimos 10 años en Santa Fe

Colectivos en crisis: empresarios confirmaron menos coches en las calles de la ciudad y un "desfasaje tarifario del 20%"

Autorizaron a Claudio Tapia a salir del país

Champions League: Arsenal le ganó sobre el final al Sporting Lisboa

San Martín de Tucumán se impuso a Estudiantes de Río Cuarto en la Copa Argentina

Golpe duro para Unión: Daniel Hure debe dejar el básquet por una afección cardíaca

La Reserva de Unión reaccionó a tiempo y venció a San Lorenzo en La Tatenguita

La Reserva de Colón lo peleó, pero cayó sobre el final ante Belgrano

Unión, entre urgencias económicas y decisiones clave: dos contratos que llegan a su fin

Cómo le fue a Colón con Tomás Paredes como arquero titular

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury