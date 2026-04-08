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Unión tiene a uno de los máximos asistidores de la Liga Profesional

Además de ser protagonista en la zona A, Unión está entre los más ofensivos, goleadores y, por si fuera poco, tiene al máximo asistidor del Apertura. ¿Quién es?

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 15:24hs
Unión tiene a uno de los máximos asistidores de la Liga Profesional

UNO Santa Fe | José Busiemi

El presente de Unión en el Torneo Apertura se sostiene en rendimientos altos y regularidad. Con 12 fechas disputadas, el equipo de Leonardo Madelón se mantiene en zona de playoffs y mira el tramo decisivo con optimismo. En ese escenario, aparece un dato que potencia la campaña: el Tate cuenta con uno de los principales asistidores.

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Se trata de Rafael Profini, quien en silencio se transformó en una pieza determinante. El mediocampista suma cinco asistencias y se ubica entre los mejores de la Liga Profesional. Su aporte fue clave en varios encuentros: entregó tres pases gol ante Sarmiento, uno frente a Independiente y otro contra Boca.

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Ese registro lo coloca a la par de Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia. Un dato que dimensiona el impacto del volante rojiblanco dentro del torneo.

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Rafael Profini, cada vez más completo en Unión

Lo llamativo del crecimiento de Profini es que siempre se destacó por su trabajo de recuperación y despliegue, pero en este Apertura sumó una faceta ofensiva determinante. Llegada al área, precisión con la pelota y lectura para habilitar a sus compañeros son virtudes que lo potenciaron.

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Con esas herramientas, el mediocampista se consolidó como una pieza clave en la estructura de Madelón. Su aporte fue fundamental también en el reciente triunfo ante Deportivo Riestra, un resultado que le permitió a Unión sostenerse expectante y acomodarse mejor en la pelea por la clasificación.

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En un equipo que busca equilibrio, la evolución de Profini aparece como uno de los pilares. Asistencias, regularidad y protagonismo para un jugador que pasó de ser un engranaje silencioso a convertirse en uno de los nombres propios del Apertura.

Unión Apertura Rafael Profini
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