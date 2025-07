"Hace 15 días que no tenemos respuesta de Unión por Diego Díaz"

Nicolás Scarpeccio, presidente de Sportivo Las Parejas, contó que Unión no se comunicó para efectivizar el pago de Diego Díaz. ¿Qué ocurrirá?

“Hace 15 días que no tenemos más respuestas de Unión. Habíamos intercambiado contratos, convenios, y quedó todo frenado. Nunca más se comunicaron con nosotros”, explicó el dirigente, visiblemente sorprendido por el silencio posterior a un acuerdo que estaba, según dijo, cerrado de palabra.

Scarpeccio aclaró que no logró hablar directamente con el presidente tatengue, Luis Spahn, y que los contactos fueron a través de otros dirigentes que —según sus palabras— siguen lineamientos del máximo directivo. “Le mandé algún mensaje a Spahn pero no me pudo contestar”, agregó.

El interés chileno y un proyecto que quedó en espera

El pase de Diego Díaz generó interés desde Chile y también desde Patronato, que hizo averiguaciones por el jugador. Incluso, Sportivo Las Parejas estaba dispuesto a ceder un 10% adicional de la ficha, entendiendo que era una oportunidad para cerrar la operación en este mercado.

“Ofrecimos ese 10% extra, pensando que si Unión lo vendía, podía beneficiarnos en un futuro cercano. Pero hoy, eso está caído hasta septiembre”, aseguró Scarpeccio, al tiempo que lamentó que la falta de comunicación haya dejado en suspenso una negociación avanzada.

“La gente que lo llevaba a Chile también nos ayudó en su momento con la venta de Julián Mavilla a Belgrano. Son personas que se preocupan por la carrera del jugador, no solo por el negocio. A mí me parecía que el fútbol chileno le podía venir muy bien a Diego”, reflexionó el presidente.

Una oportunidad que se aleja

Díaz tuvo recientemente algunos minutos en Copa Argentina con la camiseta rojiblanca, pero Scarpeccio es consciente del contexto: “Unión ha invertido mucho en refuerzos y el técnico probablemente apueste por los jugadores que llegaron, como pasa en muchos clubes. Diego tiene esa chispa especial, transmite algo distinto. Ojalá le vaya bien y la rompa en Unión, es lo que más queremos”.

También reconoció que la institución de Las Parejas había planificado parte de su presupuesto con lo que pensaban recibir del pase: “Habíamos asignado el dinero a una obra del club. Incluso, aceptamos más cuotas para facilitarle el pago a Unión. Ahora sabemos que eso no va a pasar, al menos no hasta septiembre”.

"El diálogo no debe cortarse"

Más allá de las diferencias, Scarpeccio evitó tensar la relación con Unión. “Después de tantos años de vínculo, con operaciones como la de Bruno Pitton o Fede Vera, lo mínimo sería mantener el diálogo. Si se congela todo hasta septiembre, lo entendemos. Pero guardemos los contratos y a partir del 15 de agosto retomemos”, expresó.

Cerró con un mensaje conciliador: “Es lógico que Unión quiera guardar el dinero en junio o julio si no va a usar el jugador. Pero el diálogo no debe cortarse, ese es mi planteo. No se puede desaparecer durante dos semanas en una negociación que estaba avanzada”.

Por ahora, Diego Armando Díaz seguirá en Unión, pero el interés de Sportivo Las Parejas por resolver la situación sigue vigente. Y con él, la expectativa de que el Tatengue retome la conversación para llegar a un acuerdo, en un vínculo que —hasta aquí— siempre fue fluido y constructivo.