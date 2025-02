Ham, sin vueltas en Unión: "Estamos en deuda con nosotros y con la gente"

El volante de Unión, Ezequiel Ham, dijo que se les está "haciendo muy difícil" ganar y que no queda otra que "comer mierda y seguir", tras perder con Huracán

No hay caso para Unión. Pese a la reacción deportiva en el empate ante Instituto, no pudo sostenerlo y perdió en Parque Patricios contra Huracán. Cada impacto es un mazazo a la moral y la confianza, lo que maximiza todo aún más. Los cambios de nombres y esquema no dan resultado por el momento.