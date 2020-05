Hernán Castellano puso a Unión en lo más alto de su carrera

"Estoy en Rosario haciendo la cuarentena aprovechando para enfocarme en cosas de la casa que muchas veces uno no puede hacer por el trabajo", contó en las últimas horas Hernán Castellano, integrante del staff de las divisiones formativas de Rosario Central, respecto a cómo va llevando el aislamiento por la pandemia del coronavirus. Pero amén del paso del tiempo, recuerda con mucho entusiasmo por Santa Fe jugando en Unión en la temporada 2000/01.

En diálogo con LT9, Rifle no estuvo al margen de la incertidumbre que rodea al fútbol argentino: "En Rosario Central estamos todos inmersos en este tema y se sabe poco de cómo volverá el fútbol con los protocolos y demás, que realmente pinta para ser muy complicado. Este es un espectáculo del que no solo forman parte los jugadores".

image.png El Rifle Hernán Castellano trabaja actualmente en las inferiores de Rosario Central, pero tiene un grato recuerdo de su paso por Unión. Foto: La Capital

En 2019, a Hernán Castellano le diagnosticaron cáncer de próstata, por lo que debió someterse a una operación y una rigurosa recuperación. En ese sentido, manifestó: "Estoy bien gracias a Dios. Por ahora los análisis me están dando bien y no tengo que hacer tratamientos extras. Es una lucha de años de exámenes cada tres meses y te toca llevar el corazón en la boca al momento de buscar los estudios. Por suerte descubrió todo a tiempo. Se dio justo en un control de rutina, más que nada porque a mi papá lo operaron en su momento de lo mismo. Entonces por esos antecedentes me hice el chequeo y salió".

Uno de los detalles que dejó su carrera es que se transformó en el arquero que más penales atajó en torneos cortos junto a Oscar Passet. Casualmente tuvo el privilegio de contener uno en el Clásico Santafesino cuando jugaba en Unión en la temporada 2000/01 (35 partidos): "Le atajé un penal en un clásico a Javier Delgado, un gran pateador, no solo de penales sino de tiro libres. Encima me había hecho un golazo desde lejos y pude atajarle un penal tan lindo en un clásico en una cancha tan vibrante como la de Colón. Ese partido terminó 2-2, con mucha lluvia y viento, pero fue lindo más allá de las inclemencias".

Respecto a ese equipo, Hernán Castellano lo puso en lo más alto de su carrera: "A Nery (Pumpido) y a su hijo los aprecio mucho. Tuve un año hermoso en Unión. Uno de los mejores grupos que integré en el fútbol fue ese y era dirigido casualmente por Nery. Se había hecho un grupo bárbaro y el técnico sabía como llevarlo adelante con grandes campañas. Era un lindo equipo. Son los lindos recuerdos que uno se guarda en este deporte".