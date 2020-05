Leonardo Madelón renunció el 13 de marzo como técnico de Unión, pasaron dos meses y aún no se definió su reemplazante. El parate por el coronavirus, le permitió al presidente Luis Spahn y al secretario técnico Matín Zuccarelli tomarse un tiempo más que prudencial.

El primer motivo tiene que ver con lo económico, ya que de esta manera, el club se ahorra de pagarle el sueldo a un técnico que aún no está en condiciones de trabajar. Y segundo que varios entrenadores recién finalizan su vínculo el 30 de junio y por eso no se puede avanzar en la contratación.

Los nombres que interesan son de público conocimiento, el principal apuntado sigue siendo Sergio Rondina, aunque la situación no es tan clara ya que Arsenal pretende retenerlo y el Huevo no quiere irse de mala manera. De allí que por el momento la negociación con Unión se estancó.

Otro nombre que es del agrado de la dirigencia es el de Néstor Gorosito, cuyo vínculo con Tigre vence el 30 de junio. Fue tentando por Central Córdoba y también recibió el llamado de tres clubes de Primera División. ¿Uno de ellos es Unión?, pero por ahora piensa continuar en el Matador.

También trascendieron los nombres de Claudio Vivas y Juan Manuel Azconzábal, los dos están trabajando. En el caso del primero en Bolívar (Bolivia), mientras que el Vasco dirige a Deportes Antofagasta (Chile). En un primer momento pensaron en Juan Pablo Vojvoda, con contraro en Unión La Calera (Chile).

Así las cosas, los dirigentes junto a Zuccarelli comenzaron a barajar otras alternativas y allí entró a tallar el nombre de Gustavo Coleoni, quien fuera despedido de Central Córdoba de Santiago del Estero. En los últimos días, el Sapito admitió un contacto por parte de Unión. No obstante, la realidad indica que existió un llamado, pero que fue hace un tiempo y que en los últimos tiempos no se repitió.

De todos modos, no hay que descartar la chance de Coleoni, un punto que juega a su favor, es que está sin club y con disponibilidad inmediata. En cambio, todos los otros candidatos tienen contrato vigente. No obstante, al no confirmarse la vuelta a los entrenamientos (se maneja que podría ser julio) Spahn no tiene apuro.