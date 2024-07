Hierve la oposición de Unión: "¿Dónde está el negocio señor presidente?"

En las últimas horas, la agrupación Glorioso 89, una de las que más enfrentada está en cuanto a gestión con la actuación Comisión Directiva que lidera Luis Spahn, lanzó un duro comunicado en sus redes sociales.

El comunicado de Glorioso 89

En el arranque del comunicado de Glorioso 89, se pregunta: "¿Dónde está el negocio señor presidente Luis Spahn?". Mientras que a a continuación, se agrega: "Siempre basándonos en la escasa información que @clubaunion brinda y, lo que la prensa logra rescatar off the record, la venta de Luna Diale a Chechenia no cierra por ningún lado…".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/glorioso_89/status/1815507272107466983&partner=&hide_thread=false ¿Dónde está el negocio señor presidente Luis Spahn?

Siempre basándonos en la escasa información que @clubaunion brinda y, lo que la prensa logra rescatar off the record, la venta de Luna Diale a Chechenia no cierra por ningún lado…

Hilo pic.twitter.com/EqTqgBy99D — Glorioso 89 (@glorioso_89) July 22, 2024

"En su momento Unión compró el 50% del jugador en 500000 dólares, luego con la venta de Zenón a Boca, y como parte de pago, el xeneize cedió un 25% tasado en 625000 dólares. El total por el 75% fue de 1125000 billetes verdes", agrega a continuación el comunicado de Glorioso 89.

Luego, se detalla: "Ahora veamos, la venta del 60% del jugador al exterior fue de 1600000 dólares, descontando el porcentaje de Boca, 400000 billetes con la cara de Washington, a Unión le quedan 1200000 dólares (más un compromiso de pago por el % remanente si se extiende o renueva el contrato)".

Los números, que al entender de Glorioso 89 no cierran

"Hasta ahí la venta del jugador. Y acá va lo interesante, Spahn y su Comisión Directiva lo compraron en 1125000, y lo venden en 1200000 para Unión. Es decidir, 'le ganan 75000 dólares', un 7%. Spahn hace negocios en Unión que nunca haría en sus empresas".

LEER MÁS: Unión pone manos a la obra con la mira puesta en Racing

En el final, se apunta: "Y sigue mintiendo, porque hace pocos días dijo que 'el mejor refuerzo era no vender a nadie', lo que provocó el enojo del Kily y hasta la incertidumbre sobre su continuidad".