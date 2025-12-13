Uno Santa Fe | Unión | Unión

Misael Aguirre, el juvenil de Unión que persigue el sueño de debutar en Primera

El extremo derecho de la reserva, Misael Aguirre, ya captó la atención de Leonardo Madelón y sueña con debutar en Unión. "Hay que trabajar con humildad", dijo

13 de diciembre 2025 · 11:22hs
Con apenas 18 años, Misael Aguirre empieza a dar pasos firmes en Unión. Con desequilibrio y personalidad, el extreno ya fue convocado en varias oportunidades al banco por Leonardo Madelón y alimenta un sueño que lo acompaña desde chico: debutar en Primera.

En diálogo con Sol 91.5, Aguirre hizo un repaso sincero de un año intenso, cargado de aprendizajes y emociones. “Comencé muy motivado porque sabía que empezaba entrenando en Reserva y terminar este año no solamente consolidándome ahí sino también trabajando con el plantel profesional. La verdad es algo hermoso, porque es lo que soñaba”, contó, con la ilusión intacta.

El camino no fue sencillo. En sus primeros meses en el club, una inhibición impidió que pudiera jugar en Reserva, una situación que lo puso a prueba desde lo emocional. “Hablo mucho con mi viejo (Diego), me apoyó en todo momento, y más al comienzo cuando llegué a Unión y no podía jugar. Ahí mí papá me habló mucho para que siga tranquilo. Me costó, porque siempre quiero más, pero gracias a él lo llevé bastante bien”, reconoció.

Misael Aguirre ya fue al banco de la Primera en Unión.

El salto al plantel superior marcó un antes y un después. Aguirre destacó el clima humano que encontró puertas adentro: “Cuando subí a Primera fue algo hermoso. Es un grupo muy unido y eso es clave. Pensé que por ser pibe me iba a costar un poco más, pero los muchachos nos recibieron muy bien y eso te da tranquilidad”.

Incluso recordó un gesto que lo marcó durante una concentración en Santiago del Estero: “Con (Santiago) Grella no teníamos dónde sentarnos y nos llamaron (Mauro) Pittón, (Cristian) Tarragona y (Claudio) Corvalán para que nos sentáramos con ellos. Fue algo muy lindo, nos hicieron sentir muy bien”.

Con los pies en la tierra, Aguirre tiene una guía clara, que llega desde su casa. “Mi papá siempre me dice que luche por el sueño que tuve desde chico, que es jugar en Primera División, pero que esté con perfil bajo, siempre a disposición y con humildad. Que siga así”, cerró.

