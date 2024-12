Imanol Machuca le podría seguir dando réditos a Unión

O Independiente está avançando na negociação pelo atacante Imanol Machuca, do Fortaleza.



A proposta formal é de empréstimo com valor de 150 mil dólares e opção de compra por 1,8 milhão de dólares por 70% dos direitos do jogador.



