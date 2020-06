Jalil Elías: "Me toca volver a un club donde fui feliz"

Jalil Elías se mostró con mucho entusiasmo respecto a su regreso a Godoy Cruz. El volante estuvo a préstamo en Unión y el próximo 30 de junio finaliza su vínculo con el Tatengue y deberá retornar al Tomba.

"Me toca volver al club donde siempre fui feliz. El tiempo que me tocó estar siempre peleamos por objetivos importantes, lo tomo con mucho entusiasmo", dijo el santafesino Elías, que jugó la última temporada en Unión, en dialogo con UNO Mendoza.

El volante, a quien el entrenador Lucas Bernardi lo utilizándolo de lateral derecho en su ciclo en Godoy Cruz, se fue dolido cuando lo cedieron a préstamo a Unión: "En su momento me dolió, me habían pedido un favor de jugar en una posición que no era habitual".

"Cuando se abrió el libro de pases hablé para ver si se podía reforzar ese puesto y yo volver a una posición donde siento que le puedo brindar más cosasal equipo. La respuesta fue que no me iban a tener en cuenta y busqué la salida del club", reveló Jalil Elías en otra parte del diálogo con UNO Mendoza.

Con respecto a la llegada del entrenador Diego Martínez a Godoy Cruz al banco de suplentes, Jalil Elías opinó: "Me parece que es un técnico que tiene una buena idea de juego por lo que vi en los partidos de Estudiantes, me identifico con ese estilo".

Sobre la anulación de los descensos, que según lo resuelto por el Comité Ejecutivo de AFA será hasta 2022, el volante que viene de jugar en Unión dijo: "No es una buena opción la eliminación de los descensos. Se va a perder mucho la competencia y el nivel del fútbol argentino".

Por último, Elías se refirió a Mendoza: "La verdad que es una linda provincia y se extraña, las ganas de volver siempre estuvieron".

