Juan Azconzábal apostó por "un Unión protagonista"

Este viernes fue presentado oficialmente como nuevo DT de Unión, Juan Azconzábal, quien desde este jueves se puso al frente del plantel tras terminar la cuarentena en el predio Casasol. Bajo un estricto protocolo, la conferencia de prensa se llevó adelante en el estadio Ángel Malvicino, donde también estuvieron el colaborador Ariel Zapata y el profesor Jorge Funes. Entro lo más importante, el técnico bregó por un equipo protagonista en Argentina y también la Copa Sudamericana.

"Antes que nada, quería hacer referencia a esta situación tan rara que estamos viviendo, que fue lo que demoró esta presentación. Por otro lado, las sensaciones fueron positivas desde el primer momento. Así que nosotros pensamos que era una buena posibilidad estar en Unión, un gran desafío y se hizo el esfuerzo necesario. Ahora estamos acá con la ilusión de crecer con la institución", reconoció Vascos en sus conceptos iniciales.

• LEER MÁS: Unión tendría en la mira a Lucas Albertengo como refuerzo

Luego, se metió de lleno en el armado del próximo plantel: "Los jugadores que llegaron pensamos que nos pueden dar variantes. Pensamos que tienen características disimiles a las que había y por eso la idea de juego se verá cuando se cierre el plantel. Seguramente buscaremos sacar el mayor provecho a las individualidades. Tenemos que esperar que se formalicen el resto de las incorporaciones para definir un sistema. Eso sí, pretendemos un equipo con variantes y agresivo, que intente dominar las acciones".

https://twitter.com/clubaunion/status/1296831355893035009 ¡Hola, Vasco!

Juan Manuel Azconzabal cumplió con la cuarentena obligatoria y ya pudo trabajar al mando del plantel profesional. pic.twitter.com/pmgjYPhfn6 — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 21, 2020

Respecto a cómo fueron los pasos a seguir hacia su arribo a Santa Fe, Juan Azconzábal relató: "Cumplimos con el asilamiento dentro de Casasol y siempre observamos a distancia los trabajos. Es complicado hacer una evaluación en este sentido, pero ya teníamos una idea de cómo estaba el plantel y sacamos conclusiones de lo que podríamos necesitar. Hay una gran predisposición y hay una renovación de ilusión importante que ayuda a mejorar. El club creció con la gran tarea de la dirigencia y el trabajo de Leo Madelón y estamos en la búsqueda de conformar el plantel. Veremos para qué estamos. Antes de empezar sería lo ideal tener a todos los jugadores a disposición. Es complejo por la situación, pero ojalá se pueda dar".

• LEER MÁS: El nuevo Unión ya trabaja en el predio con Juan Azconzábal

Cuando se le consultó sobre la situación de Jonathan Bottinelli, el técnico prefirió no opinar: "Debo hacer referencia a los jugadores que tenemos. Lo de (Nery) Leyes trascendió, porque hubo un acercamiento y necesariamente Unión tuvo que solucionar el tema. Esperamos contar con él lo antes posible. Es un jugador con el que ganamos tiempo, porque lo dirigimos y conocemos sus características y las variantes que nos puede dar. Sobre hacer referencia a los jugadores que no están, no me voy a explayar demasiado".

Entrenamiento Unión.jpg Unión ya entrena bajo el comando de Juan Azconzábal, que quiere armar un equipo protagonista. Prensa Unión

"El plantel sufrió la salida de cerca de 8 jugadores, que en su mayoría eran titulares. A eso hay que agregar a los juveniles que no tuvieron rodaje. Así que la idea por ahora es reemplazar puesto por puesto. En consecuencia, digo que (Fernando) Márquez y (Marco) Bognino son justamente por eso, al igual que Leyes. Tenemos que conjugar nuestros deseos con las posibilidades del club. Eso no impedirá que hagamos un Unión protagonista", agregó Juan Azconzábal.

• LEER MÁS: Cuqui Márquez: "Sueño con que Unión siga por la misma senda"

Luego le llegó al corazón a los hinchas: "Lo que seduce es Unión y eso nos llevó a tomar esta decisión. Vamos a estar en la búsqueda de mejorar el porcentaje del último semestre. Esta situación, en la cual el plantel anterior pusieron al club en esta fase de Copa Sudamericana, para nosotros es una posibilidad excelente. Por eso el compromiso es total y todo un desafío. Estaremos en el día a día intentando que el equipo guste y obtenga sobre todos resultados".

casasol.jpg El Unión protagonista de Juan Azconzábal ya está en marcha. Prensa Unión

Más frases del Vasco Juan Azconzábal

—"Agradezco al club que colaboró en todo con nosotros respecto a los materiales y tecnología. Encontramos una gran disposición. Unión está para cumplir altos objetivos. Depende del esfuerzo y las ganas y estaremos compenetrados en eso".

—"Lo más importante es que todo se conversa. El club tomó la decisión de sumar jóvenes con futuro promisorio y son bienvenidos para nosotros. La idea es encontrar un consenso general. Se necesita sangre joven y experiencia para ser protagonista, entonces en ese camino estamos".

Unión entrenamiento.jpg "Pretendemos un Unión protagonista en todos los torneos", dijo Juan Azconzábal en su presentación como DT de Unión. Prensa Unión

—"Apenas abandonamos Antofagasta empezamos a tener contacto con Unión. Nuestra presencia, respetando el protocolo, fue preparada en Casasol. Las prácticas son grupales y nuestra participación inicial es relativa, porque se enfoca en la parte física, pero no hubo un día en el que no hayamos trabajado por Unión".

—"Nos vamos a preparar para competir de la mejor manera. Igual creo que antes arrancará el torneo local. Entiendo que las expectativas son altas a nivel internacional. Día a día nos enfocamos en que el plantel crezca. El primer partido que afrontemos esperemos estar a la altura. Cualquier partido y torneo lo haremos con todo. No jugaremos un partido pensando en otro. No es nuestro ADN. La exigencia será en todo momento y ojalá esté siempre de manifiesto. Queremos ser protagonista".