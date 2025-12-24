Uno Santa Fe | Unión | Kevin Zenón

Kevin Zenón, Europa y una chance clave: Unión mira a la Premier y sueña con alivio económico

El interés del Brighton por Kevin Zenón reaviva la expectativa en Unión, que conserva el 20% de su pase. En medio del déficit, una venta puede cambiarlo todo.

24 de diciembre 2025 · 11:39hs
En pleno mercado de pases, Unión sigue con atención los movimientos que se gestan lejos de la cancha. El interés del Brighton de la Premier League por Kevin Zenón, futbolista surgido del club, vuelve a encender la ilusión económica en un contexto marcado por el déficit y la necesidad de oxígeno financiero.

Kevin Zenón y el interés europeo que ilusiona a Unión

Desde Inglaterra llegan señales que no pasan desapercibidas en López y Planes. Brighton vuelve a posar la mirada sobre Kevin Zenón, hoy en Boca, y en Santa Fe hacen cuentas. El motivo es claro: Unión conserva el 20% de los derechos económicos del mediocampista correntino, un porcentaje que puede transformarse en una suma determinante.

El valor de mercado del futbolista ronda los 15 millones de euros, cifra que incluso podría escalar en las semanas previas al cierre del libro de pases europeo. Para el Tatengue, cada avance en esa negociación representa una oportunidad concreta de alivio.

Un actor secundario, pero con incidencia real

Si bien Unión no define el destino deportivo de Zenón, su participación en una eventual transferencia no es menor. El club puede beneficiarse de dos maneras: recibiendo el monto correspondiente a su porcentaje en una venta directa o negociando con Boca la cesión de ese 20% para que el club comprador adquiera la ficha completa.

Este tipo de operaciones ya tuvo antecedentes recientes en el fútbol argentino, con clubes que lograron ingresos limpios y sin riesgos deportivos, una alternativa que hoy resulta especialmente atractiva para las arcas rojiblancas.

Déficit, expectativa y un posible giro de escenario

El cierre de año encuentra a Unión con números en rojo, cercanos a los tres millones de dólares, y sin incorporaciones confirmadas para el plantel 2026. En ese marco, la chance de capitalizar la venta de un futbolista formado en casa aparece como una oportunidad estratégica.

De concretarse la operación en los valores estimados, el Tatengue podría percibir más de tres millones de euros, un ingreso capaz de modificar el panorama financiero y otorgar margen de maniobra en la planificación deportiva.

Entre la paciencia y la ilusión

Mientras el mercado se mueve con cautela, en Unión saben que las noticias más importantes pueden llegar desde afuera. Con la lupa puesta en Europa y los números sobre la mesa, el club entiende que una transferencia bien gestionada también se festeja como un refuerzo. La pelota, por ahora, se juega lejos de Santa Fe, pero el impacto puede sentirse fuerte en el 15 de Abril.

