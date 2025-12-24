La insistencia de Madelón por Saravia para Unión: "A mí me rindió mucho"

Leonardo Madelón insiste por el mediocampista uruguayo Rodrigo Saravia para Unión. El DT ya había revelado los motivos por los cuales lo pretendía.

Rodrigo Saravia vuelve a aparecer en el radar de Unión , pero esta vez el foco no está puesto solamente en una oportunidad de mercado, sino en una convicción futbolística que sostiene Leonardo Madelón. El entrenador rojiblanco conoce al mediocampista uruguayo, confía en su lectura del juego y entiende que puede ser una pieza funcional para el equipo que pretende construir de cara a la próxima temporada.

Cuando Madelón habla de Saravia, lo hace desde la experiencia. No se trata de una referencia lejana ni de un seguimiento reciente: lo dirigió en Gimnasia y Esgrima La Plata y fue allí donde encontró un volante capaz de interpretar con rapidez lo que el entrenador le exige a un mediocampista central. “A mí me rindió mucho en Gimnasia, comprende rápido lo que le pedís”, fue la frase que sintetizó su mirada futbolera en el mercado de pases anterior y que hoy vuelve a cobrar fuerza en Santa Fe.

Ese concepto explica por qué Saravia aparece como opción prioritaria. Madelón valora especialmente a los jugadores que entienden el juego desde lo táctico, que saben ocupar espacios, sostener el orden y darle equilibrio al equipo. En un Unión que busca reconstruir su mediocampo tras la salida de Mauricio Martínez, ese perfil vuelve a ser necesario.

Un volante que entiende el libreto

Saravia no es un futbolista de grandes estridencias ni números rimbombantes, pero sí un mediocampista de interpretación, algo que Madelón considera clave. En Gimnasia, el uruguayo sumó 33 partidos oficiales entre 2023 y 2024, con 28 presencias como titular y un rendimiento que le permitió sostenerse en la estructura del equipo. Fue allí donde el DT encontró respuestas rápidas a sus pedidos tácticos, una virtud que no todos los jugadores logran.

Esa comprensión del “libreto” es lo que hoy seduce nuevamente a Unión. Madelón sabe que Saravia no necesita largos períodos de adaptación y que puede insertarse con naturalidad en un sistema que prioriza el orden, la solidaridad y la lectura de partido.

El contraste con Belgrano

En Belgrano, la historia fue distinta. Saravia no logró continuidad bajo la conducción de Ricardo Zielinski y quedó relegado en la consideración. En la segunda parte del año disputó apenas 9 encuentros oficiales, repartidos entre Copa Argentina y Torneo Clausura, con 670 minutos en total y sin incidencia directa en el marcador. Esa falta de rodaje es la que hoy empuja una posible salida.

Para Unión, lejos de ser un obstáculo, esa situación aparece como una oportunidad. El club ya lo había buscado en el último mercado, aunque en aquella ocasión Belgrano se quedó con el jugador. Hoy el escenario es diferente y el contexto vuelve a alinearse con el deseo del entrenador.

Una apuesta basada en certezas

La insistencia de Madelón no responde a una corazonada, sino a un conocimiento profundo del futbolista. Saravia encaja en la idea de un mediocampo práctico, con criterio y disciplina táctica, capaz de sostener al equipo en momentos adversos y de ordenar cuando el partido lo exige.

Por eso, más allá de cómo avance el mercado, el interés de Unión por Saravia tiene un eje claro: la confianza futbolística del entrenador. Madelón ya sabe lo que puede darle y, en un torneo largo y exigente, ese tipo de certezas suele marcar la diferencia.