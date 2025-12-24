Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Rubén Insúa no continuará como DT de Barracas Central, tras la decisión de no renovar el contrato que termina el 31 de diciembre

24 de diciembre 2025 · 15:58hs
Luego de la histórica clasificación a la Copa Sudamericana, Barracas Central empezó a trabajar en la renovación de Rubén Insúa, cuyo contrato finaliza el próximo 31 de diciembre. Pero lo que parecía ser un hecho, finalmente no lo es: dejaría de ser el DT del Guapo a partir de 2026.

Las negociaciones entre el ex-San Lorenzo y la dirigencia encabezada por Matías Tapia, hijo de Chiqui, quedaron estancadas y, desde entonces, no hubo avances concretos. La incertidumbre se instaló puertas adentro justo cuando el cuerpo técnico debería empezar la planificación del año entrante, que será más que exigente debido a la triple competencia (torneo local, Copa Argentina y Sudamericana).

Rubén Insúa no seguirá en Barracas Central

Lo que más llamó la atención fueron los argumentos de lo que va camino a ser el final de ciclo del Gallego en Barracas. Es que principal foco del conflicto estaría en la relación con el plantel profesional: algunos jugadores no terminan de comulgar con las formas de trabajo del CT, algo que terminó impactando en el día a día.

Este escenario hizo que en Barracas empiecen a mirar el futuro con lupa. Si bien Insua fue el entrenador que logró un hito histórico al meter al Guapo en una competencia internacional, hoy ese antecedente no alcanza para garantizar su continuidad ni mucho menos.

Así las cosas, habrá que esperar a los próximos días para tener una certeza del futuro del ex DT del Ciclón, aunque el panorama es oscuro y decantaría en su ida del club. Son horas claves...

