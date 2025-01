Kily, al hueso en Unión: insiste por Orsini y las "locuras" que piden por Zabala

• LEER MÁS: Kily: "El presidente de Unión cumplió su palabra al traer jugadores a la altura del club"

"Se nos viene un arranque hermoso de torneo. Son cuatro meses de competencia, donde tendremos torneo local, fase inicial de Sudamericana y quizás un partido de Copa Argentina. Esto nos pone a la expectativa y que promete rotaciones también, por lo que hay que estar a la altura", dijo.

Asimismo, insistió en el hambre de gloria que le despertó su chance de trabajar en Unión: "Tuve oportunidades para irme, pero lo saben bien todos. Varios clubes importantes me buscaron, pero estoy feliz en Santa Fe y comprometido por el club, por eso prioricé quedarme en Unión".

Kily, metido en el mercado de Unión

"Estoy como loco. Casi no tuve vacaciones y disfruto la adrenalina. Después de la charla con Luis (Spahn), todo cambió. Quería cuatro jugadores ya en el inicio de la pretemporada y los tengo. Hubo varios pedidos por mi, pero muchos pidieron barbaridades y no tenía sentido. El club está el día y trato de que no se hagan locuras para que todo funcione, desde los empleados a todas las disciplinas. Entonces, si se hacen gastos extraordinario, afectará en otros lados y nadie te asegura nada, por lo que terminás pagando. Entonces buscamos el sentido común para ilusionarnos al igual que la gente. No quiero fallarles", se sinceró.

Nicolás Orsini.jpg Unión aún negocia por Nicolás Orsini. UNO Santa Fe | José Busiemi

Más adelante, más allá de las complicaciones, no tira la toalla en el afá de contar con Nicolás Orsini y Simón Rivero: "Si, quiero a Nicolás Orsini y no está caído. Entiendo la postura incluso de Unión (sobre el 20% de Kevin Zenón que Boca quiere canjear). Debemos protegernos en todo sentido y no es un capricho. Lo hablé incluso con la gente de Boca, que buscan sacar también su ventaja, como nosotros. La relación es buena y seguimos hablando. Insistiré con la chance de sumar de nuevo a Simón y Nicolás, pero no va por cuestiones del porcentaje de Zenón, sino por otro lado para conseguirlos".

Daniel Zabala.jpg

Después, sembró dudas sobre la llegada del defensor Daniel Zabala de River: "Es un chico que hemos mirado, pero después están los números y son una locura. Siempre digo que por algo son apuestas y nosotros no podemos hacer cosas extraordinarias pagando una barbaridad por un préstamo o una compra. Es un pibe que recién comienza".

La decisión sobre Ezequiel Cañete

"Hablé con Chino y no viene de un buen semestre por una lesión. Le pregunté qué quería hacer con la confianza que nos tenemos. Después de la lesión en la rodilla le costó volver a ser el del comienzo. Entonces, en el armado del plantel tengo que decidir y los tiempos apremian", admitió.

Ezequiel Cañete.jpg Prensa Unión.

En el cierre, sabe el esfuerzo que hace la dirigencia: "El predio está mejorando cada día. Es otra cosa en todo sentido, aunque hay cosas aún por hacer. Me ilusiona con que Unión tenga su predio propio, pero no pasa por presionar al presidente".