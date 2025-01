Kily, directo en Unión: "Resalto el trabajo del presidente, pero necesitamos gente en ofensiva"

En charla con ESPN, el técnico rojiblanco brindó un pantallazo de la pretemporada y lo que transmite su nombre: "Tengo una personalidad particular por como vivo el futbol. Siempre fui así. Ahora es más complicado, porque trato de transmitir esa adrenalina que generó hacia afuera, pero buscando corregir ciertas acciones que pueden ser perjudiciales. Entonces, tengo que intentar brindar tranquilidad y seguridad. Lo importante es que Unión funcione como pretendo".

Respecto a la relación con el plantel, admitió: "Tenemos un vínculo muy particular. Más allá del conocimiento que uno debe tener el técnico, priorizo las relaciones en todo sentido. Sobre todo lo humano".

Kily no se conforma en Unión

"Perdimos tres delanteros. El último fue Adrián (Balboa, a Racing). Jugadores que nos dieron muchos goles y obvio que tenemos que traer nuevos nombre y resalto el trabajo del presidente, pero debemos sumar en ofensiva", enfatizó Kily.

Posteriormente, no se amilantó ante los nombres que trajeron River y Boca: "En el fútbol el nombre no te garantiza nada. Es prepararse bien y competir. Obvio que los grandes tienen más jerarquía que el resto, pero esto es crecer y desafiarlos a ellos también para que demuestren si es que son mejores. Por más que tengas 11 crack, tenés que después demostrarlo y Unión estará preparado para competir y luego veremos quién es el mejor. Claramente contrataron de manera increíble, pero habrá que jugar".

En el final, reveló: "Todos intentamos superarnos día a día para lograr objetivos. No tolero la comodidad, porque la relajación lleva a la comodidad. No me lo permito y me exijo siempre. Tengo contactos con Valencia y soy visto de manera particular, porque estuve cuatro años ahí, por lo que podría ser clave para un técnico. Pero estoy comprometido con Unión, lo quiero y haré todo para que nos vaya bien. Ya veremos en el mañana si se abre otra posibilidad".