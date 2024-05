Kily, tras el triunfo ante Banfield: "Se notan las ganas en Unión de ser protagonistas"

• LEER MÁS: Unión mostró garra y arrancó la Liga Profesional con un triunfo sobre la hora ante Banfield

Cristian González, sobre el triunfo de Unión ante Banfield en conferencia

"Cuando arranca un torno se genera mucha ilusión, pero nosotros teníamos la obligación de modificar la imagen que dimos en la Copa Argentina. No nos podíamos permitir entrar a ver qué pasaba. La intensidad y la actitud para buscar el partido siempre tiene que estar. A lo largo del partido, Unión fue el que más generó, más allá de que el primer tiempo no fue claro. Casi no tuvimos riesgo. Buscamos variantes de todo tipo para lastimar y creo que merecimos un gol más. Lauti se sumó hace una semana y mostró tener condiciones. No es fácil jugar en Primera. Lo de Simón también, alternando buenas y malas y luego se cansó. Contento por todo. Sobre todo Jerónimo (Dómina) en una posición que no es de él. Las necesidades nos llevaron a cambiar y encontramos respuestas", contó Kily.

Pero no quedó solo en eso: "Esto es fútbol y uno trabaja distintas opciones, así que veremos qué es lo mejor. En este caso, funcionó el cambio de sistema. Estoy contento con el plantel, sobre todo por lo que se hizo en el complemento, pero es clave mantenerlo en los próximos partidos".

En otro tramo, explicó: "Generamos triangulaciones por dentro y por fuera, pero siempre con paciencia. A veces uno se apresura y comete errores, pero creo que el equipo tomó la iniciativa con intensidad y sabiendo mover la pelota".

La necesidad de reforzar el plantel de Unión

"Obvio que hablé con los dirigentes y se hará un esfuerzo para jerarquizar el plantel. Tuvimos entre cinco y seis titulares afuera, y eso demuestra también que, los que entran, lo hacen bien. Le damos las mismas herramientas para que todos se sientan importantes", contó el técnico.

En el final, tiró: "Nunca puse la excusa de los jugadores que tengo y no tengo. Tengo mucho compromiso y ellos conmigo y quedó demostrado. Las ganas de ser protagonista se notan y queremos transmitirlo".