Kily estira el misterio más que nunca en Unión para visitar a Defensa

El técnico Cristian González aún no dio indicios de la formación de Unión para visitar a Defensa por la fecha 13 del Apertura, pero habría cambios

Aunque la prioridad a esta altura pasa por sumar para la tabla la general y tomar confianza, ya que la moral volvió al piso. Quedó claro que, por más que gane un par de partidos, si no convence de visitante lo bueno queda de lado. El Tate hasta acá perdió todo lo que jugó fuera de Santa Fe, lo que se volvió "horrible y desagastante", tal como lo dijo el DT Cristian González, que también tendría un partido a parte.

Sabe que su continuidad otra vez está en jaque y por eso, la imperiosa necesidad de sacarse la mufa en Florencio Varela. Una turbulencia que ya supo sortear, pero tampoco es algo con lo que se pretenda convivir todo el tiempo.

Kily esconde las cartas en Unión

Por ahora el DT no dio indicios de los posibles 11, aunque es factible que haya variantes. Recién el partido ante Mushuc Runa en Ecuador será el 23 de abril, por lo que podrá poner lo mejor ante el Halcón. Sin embargo, hay jugadores en bajísimo nivel otra vez y ya nadie es intocable.

Cristian González.jpg Kily todavía no dio pistas de los posibles 11 de Unión. Prensa Unión

Marcelo Estigarribia está con lo justo, por lo que se lo esperará hasta último momento. En caso de no jugar, Lucas Gamba y Agustín Colazo son las opciones. No Diego Díaz, que aún no está para ir de arranque en lo físico. Después en defensa, tendría chances de jugar Lautaro Vargas por Francisco Gerometta, mientras que Mauricio Martínez también suma porotos para ir en el medio, al igual que Mauro Pittón.

Pero en realidad, por ahora es todo misterio, en un claro síntoma de que a Kily le toca nuevamente administrar sequía pese a tener material. Un momento complicado donde es preciso dar la talla para no caer en un pozo del que cueste luego salir. El plantel trabajará por última vez este domingo por la mañana y luego viajará a Buenos Aires para esperar concentrado.