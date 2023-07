"En relación al partido, creo que solo hubo un protagonista y fue Unión. Boca no sabía patear al arco. Asumimos el reto de ser protagonistas desde el minuto cero. Vi a los jugadores con ansias de ganar y transmitiendo muchas cosas, Estoy contento más allá del empate. Lo que queremos es sostener y mejorar de cara al futuro. Sobre el gol, mucho no hay que decir. Hablamos tanto del VAR y uno ve las líneas y da risa , cuando nos estamos jugando muchas cosas. No me regalen nada, pero no me gusta que me roben. Esto sin dudas me jode y no es que estoy llorando, porque nos estamos jugando cosas y este partido era muy importante. En lo deportivo fuimos superiores en todos lados y merecidos más , pero te roban de esta manera . No se puede hacer nada. Es muy claro esto. Hasta la misma gente de Boca te dice que fue. Ojalá se pueda corregir y no podemos quedarnos callados, porque uno trabaja en esto. Pero no quiero que me regalen nada, sino que sean justos , sobre todo en una jugada donde está habilitado. Entonces, es como que el esfuerzo y sacrificio como no vale. Es una lucha de todos y la verdad que no me gusta esto. Hay mucha bronca, pero hay que seguir y me quedo contento con el rendimiento del equipo", aseveró.

• LEER MÁS: El VAR perjudicó a Unión y le impidió ganarle a Boca

Ante cada consulta, se lo vio muy molesto, pero resaltó la actitud del equipo: "No nos olvidemos que delante estaba Boca y para nosotros era un partido bisagra. Había que repetir lo de Independiente. No pudimos concretar, pero empujamos y les jugamos de igual a igual. Hay que ir por esta línea y mejorar. Resalto el respaldo de la gente, pese a que no estamos en el mejor momento. Más allá del resultado, que sumar siempre es importante, creo el techo lo van a marcar los jugadores. Con jugadores que dejan todo y salen acalambrados, que es lo que quiero. Que den todo".

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1677062758066429958 GOL ANULADO A UNIÓN



Claudio Corvalán pasó al ataque, sacó un zurdazo y venció a Chiquito Romero. El línea lo anuló por offside y el VAR confirmó la jugada.



¿Había fuera de juego?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3nCREv503O — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 6, 2023

Luego, fue categórico volviendo a la acción del gol: "No es alevosa la imagen, sino asquerosa. Sería hipócrita no decirlo, todos saben lo que pasó. Uno está con altas pulsaciones y por eso quizás te intentan calmar, pero fue un gol claramente lícito. Acá no es finito, porque lo vio todo el país. Ojalá no vuelva a suceder. Este club hace un esfuerzo muy grande y trata de hacer las cosas bien. Busco que haya agresividad y atrevimiento. Esta es la línea que vamos a seguir y esperamos que siga así en los partidos que vienen".

Kily González.jpg Cristian González cargó contra el VAR por el gol anulado a Unión ante Boca. UNO Santa Fe / José Busiemi

Respecto a lo deportivo, el DT de Unión llevó tranquilidad por la salida de Federico Vera: "Fue solo un golpe fuerte. Tiene marcado los tapones. Nosotros trabajamos tan rápido, más que nada en la recuperación y por eso bajamos un mensaje contundente de ganar y de lo que uno pretende. Vi cosas que ya me empiezan a gustar y felicité a los muchachos, porque quiero que el equipo transmita cosas. Desde ya hay cosas para seguir mejorando, pero veo cosas interesantes. Eso me deja contento".

• LEER MÁS: Las polémicas líneas del VAR en el gol anulado a Unión

Luego, Kily arremetió: "Nos sacaron dos puntos. Pero diga lo que diga, nos los sacaron. Me remueve la panza, pero lo tenemos que aceptar. Hay que aprender y no somos un equipo que se va a quedar callado. Hay que manifestarse, porque todos los hacen ante una situación que vio todo Argentina. Me jode muchísimo y hay mucha bronca, pero ya está. Ahora a pensar en lo que viene".

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1677068342954274818 Así le quedó la pierna a Vera tras la patada de Esteban Rolón, que derivó en la expulsión del jugador de Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/P6vmCipblA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 6, 2023

"Hicimos muchas cosas buenas en cuanto a presionar y salir de contra, de ir por afuera y estar cortitos. Hay que mejorar, pero estoy muy contento. De a poco hay que ir cambiando cosas por el bien del equipo. Los grandes protagonistas son los jugadores y, más allá de la idea, hay mucho diálogo. Este es un equipo que se entrega, es sano y tiene hambre y eso me moviliza. El futbol es contagio y la gente, más allá de que nos robaron el partido, se tiene que ir contenta", enfatizó.

En otro tramo, hizo referencia al próximo mercado de pases: "En este mercado donde es todo rápido, donde hay que analizar y uno puede pecar en tomar decisiones por jugadores que no vio. Esta situación nos lleva a decidir y sumar a jugadores para forzar y no para rellenar. Tengo charlas y agradezco el cariño de la gente de Unión, que es emocionante y me da muchas más ganas de trabajar para ser un equipo que busque ser protagonista".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión frente a Boca en el 15 de Abril

"El fútbol es ocupar y desocupar espacios. De a poco iremos mejorando y el entrenador tiene que adaptarse a lo que hay. Quedar en mi buscar el funcionamiento que quiero. Un día podemos estar con un sistema y después con otro, pero antes el jugador debe saber interpretar dónde moverse. Ante Boca vi esa inteligencia y por eso lo incomodamos, porque no pateó al arco. Hay un plantel corto y por eso necesitaré de todos para potenciar la competencia interna", remarcó.

• LEER MÁS: Unión distinguió a Vera por llegar a los 100 partidos

Pero no quedó solo ahí: "Si hubiéramos estado un pocos más finos en la definición el resultado pudo ser abultado, pero esa intensidad de la recuperación nos hace a veces tomar decisiones erradas. Tenemos que mejorar muchas cosas. Repito, no quiero que me regalen nada, pero tampoco que me saquen injustamente de manera vergonzosa, enoje quien se enoje. No me gusta que me metan la mano en el bolsillo. Para mí el escudo de Unión es el más importante ahora y solo quiero perder porque el rival es más que nosotros y Boca no lo fue".