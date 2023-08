Kily, enérgico en Unión: "Me peleo todos los días con los dirigentes por los refuerzos"

• LEER MÁS: Unión mostró carácter y rescató un empate ante Racing

"Se lo transmito siempre a los jugadores, que es un orgullo que Unión tenga muchos jugadores en Primera y en la manera en que se vacían –desde lo físico– y eso me da tranquilidad. Más allá de que son chicos, deben aprender. El mercado está complicado para todos. Hay muy pocas incorporaciones. Soy consciente y mi mensaje a la comisión es que, obvio, necesitamos refuerzos para mejorar lo que tenemos, pero no puedo traer por traer. Eso no me sirve y quiero que venga alguien que sea mejor que lo hay que hay. Unión está en una situación compleja y tengo discusiones con la dirigencia. La gente tiene el derecho a reclamar y lo entiendo, porque yo también insisto en los refuerzos, pero no está fácil. Es fácil decir «Unión trajo 10 jugadores», pero prefiero así darles lugar a los chicos del club. Más allá de que le doy confianza de todos lados, no hay que olvidar que son chicos y se van a equivocar y me hago cargo. En este partido estuvieron a la altura y me quedo con el reconocimiento de la gente. Quiero un equipo que vaya para adelante y no olvidemos contra el rival con el que jugamos, que por más que sonaba que iba a salir con suplentes, tiene jugadores de mucha capacidad. Esto será una pelea dura. Más allá del rival, por momentos hicimos las cosas bien y soy el primero que me enojo para que vengan jugadores. Todos los días busco variante para potenciar el plantel, pero no voy a traer jugadores por traer. Estamos haciendo un esfuerzo terrible y entiendo a la gente. Yo quiero pelear el campeonato. Es el mensaje que transmito, porque sino me voy a Rosario. Mis equipos se entregan y muchos son pibes del club. Apuesto por los chicos de la casa y no le voy a sacar el lugar por alguien que no sea mejor como refuerzo", declaró.

Cristian González.jpeg Cristian González fue al hueso sobre la falta de refuerzos en Unión. José Busiemi / UNO Santa Fe

A lo que agregó a modo de reflexión: "Se fueron siete y vino uno, que hizo el gol (Toro Morales). Voy a traer jugadores que se pongan la camiseta y estén a la altura de Unión".

"No pasa por un tema económico. El club está dispuesto a traer jugadores y quiero que la gente lo sepa, pero es un mercado complicado. La moneda está claro que nos perjudica. Quiero traer, porque sé que los necesitamos, pero buscamos y cuesta. El desgaste está. Me peleo todos los días con los dirigentes sobre este tema. Estoy acá y quiero hacer las cosas bien. Nos queda poco tiempo y me seguiré moviendo. Van a venir jugadores", enfatizó.

Luego, no ahondó en detalles, pero tocó el tema de la constante idea de los jugadores de irse de Unión: "En el caso Gordillo, digo que quiero jugadores que quieran estar y el que no, que se vaya. Cada jugador tiene su postura y punto. No hay más vueltas, El que está en Unión dejará todo y quedó demostrado. Entiendo, porque no soy nadie para cortarle la carrera a nadie. Es más profundo el tema y es lo que más me preocupa. Es lo que le transmití a la dirigencia. No sé el recorrido de cada situación. No puedo prohibir que se vayan y cada uno quiere estar contento donde trabaja. Pero cuando se piensa en otra cosa cambia. Lo hablé con el plantel en la intimidad, porque no me gusta. Entonces quería saber cómo se llegaba a esto. (Ezequiel) Cañete toma esta decisión por temas personales. Con todo lo que está (por el plantel), a la guerra, pero «no voy a permitir ninguna sorpresa ahora», porque hoy necesitamos de todos. El club tiene un objetivo que es salir de esta situación. El que se queda debe entregarse sin excusas de nada y pelearla".

Asimismo, el técnico fue sincero: "Por algo también los vienen a buscar. Si bien yo estoy hace poco, se nota que hay méritos de los chicos. Pero insisto, no quiero sorpresas ahora. Veo un plantel que está convencido y eso me llena de alegría".

En otro tramo, Kily dijo: "(Joaquín) Mosqueira no venía jugando y de golpe le dan la camiseta titular ante un rival grande. Está en uno en darle confianza y jugó bien. Me demostró que será un jugador que será considerado, como todos. En el caso de Pájaro (Daniel Juárez), lo quiero recuperar. En este plantel son todos importantes. Los necesito a todos y trabajo de la misma manera con todos. La relación es muy cercana y estamos muy apegados, no solo en lo futbolístico. Estamos pasando por un momento en el que no queremos estar, pero la peleamos. Ojalá Unión pueda tener un equipo con todos chicos del club".

También, contó qué paso con Ezequiel Muñoz: "Fue una decisión del club, uno quería traer al jugador, pero es algo que pasa. Hay cosas que uno se tiene que guardar. Lo que más me ocupa que el jugador está bien y por diferentes circunstancias no se terminó dando".

En el final, González dio pistas de lo que se busca: "En Santa Fe las paredes hablan (risas). Un delantero y quizás algún otro puesto, pero no mucho más. Lo importantes es que haga la diferencia. Estamos hilando muy fino para ver dónde nos falta para impulsar la competencia interna. Serían tres o cuatro jugadores los que quiero y tengo fe que vendrá. Un delantero, un volante interno y algo más. Vamos por ese lado".