Kily González estaría manejando tres ofertas para marcharse de Unión

Una muestra del compromiso, cuestión que fue resaltada por el capitán Claudio Corvalán, se dio en el gran gesto de Kily González de haber dirigido, con solo dos prácticas en su haber, al equipo en la derrota ante Atlético Tucumán, en el Jardín de la República, tras lo que había sido una victoria resonante ante Independiente y el posterior cimbronazo de la salida del Gallego Méndez.

KILY Y CORVALÁN.jpg

Una vez que Unión consumó su estadía en Primera División, con una agónica victoria ante Tigre y beneficiado por las derrotas de Gimnasia y Colón, Kily González contó que le había manifestado a sus jugadores que en su momento había decidido continuar, cuando finalizó el Torneo de la Liga Profesional, más allá que tenía interesantes alternativas, desde lo deportivo y económico, desde el exterior.

LEER MÁS: Fotos y videos: la intimidad del festejo de Unión en Casasol

Kily González, en uno de los tantos contactos que mantuvo con los medios en las últimas horas, dejó picando la chance de no continuar en Unión, al responder: "Hoy estoy pensando desde otro lado muchísimas cosas. Más allá de que Unión es un club humilde y trabajador, hay que replantearse un montón de cosas. No es justo que Unión tenga que pasar por estos momentos y hay que hacerse cargo para cambiar. Me debo una charla con los dirigentes, que quizás sea mañana (por este martes) mismo para plantear un montón de cosas. En base a eso decidiremos lo mejor para el club".

Lo concreto es que en las últimas horas se produjo el encuentro entre el presidente Luis Spahn y Cristian González para evaluar la continuidad del proyecto. Kily, quien estaría dispuesto a seguir pero con condiciones que tienen que ver con un salto de calidad desde lo deportivo, estaría manejando, según se pudo conocer, alternativas para dirigir en Brasil, Arabia Saudita, Chile y Paraguay. ¿Podrá convencerlo el máximo titular tatengue para que continúe al frente del proyecto?