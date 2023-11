Primer mano a mano entre Spahn y Kily González en Unión

LEER MÁS: Así será la venta de entradas en Unión por Copa Santa Fe

"Hoy estoy pensando desde otro lado muchísimas cosas. Más allá de que Unión es un club humilde y trabajador, hay que replantearse un montón de cosas. No es justo que Unión tenga que pasar por estos momentos y hay que hacerse cargo para cambiar. Me debo una charla con los dirigentes, que quizás sea mañana (por este martes) mismo para plantear un montón de cosas. En base a eso decidiremos lo mejor para el club. Igual insisto, el club está siempre por encima de todo y por suerte logramos el objetivo, pero no es justo que Unión tenga que pasar por esto. Hay que reacomodar un montón de cosas para que Unión aspire a otras cosas. Por qué no crecer", continuó Kily González, un poco más frío, en el diálogo que mantuvo con ESPN.

Este martes, en tanto, se produjo un entrenamiento recreativo en Casasol, donde luego del mismo el plantel, cuerpo técnico y un grupo reducido de allegados disfrutaron de un asado, que contó con la actuación de Coty Hernández, en imágenes que se viralizaron en las redes sociales, ya que fueron los mismo futbolistas los encargados de que esto ocurra.

Luego de este festejo, se realizó el esperado cónclave entre el presidente Luis Spahn y el entrenador Cristian González. Hay una gran relación entre las partes, pero hay cuestionamientos mutuos, como lo reflejó el mismo Kily de su parte, y se pudo saber de los dirigentes para con el DT en cuanto a algunas determinaciones futbolísticas.

Vale recordar que Cristian González tiene contrato con Unión hasta el 30 de junio del 2024, y que por lo que se pudo saber está manejando dos alternativas de equipos de Sudamérica y otro de Arabia Saudita. Sin embargo, el DT pretende continuar, con algunas condiciones, al frente del equipo.

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, si bien no hay consenso absoluto en la Comisión Directiva, que se reunió en las últimas horas con una profunda "autocrítica", según reflejó el presidente Spahn, lo concreto es que estaría todo dado para la continuidad de Kily González, quien pretende reforzar al equipo con jugadores de jerarquía y calidad para dar un gran salto desde lo deportivo. Se espera que en los próximos días se produzcan más contactos entre las partes.