Kily González: "El día que me vaya de Unión es porque me van a echar los dirigentes"

En el inicio admitió que "nos faltó el gol, el equipo demostró ser protagonista ante un rival que está en una situación mejor que nosotros. La gente no le puede reprochar nada. Jugó como pretendo que juegue yo, Huracán con algún pelotazo nos llegó, el fútbol es resultados y nuevamente no pudimos ganar, lo perdimos de una manera increíble, es un penal normal que a Unión se lo cobren, no se puede hablar de los árbitros. Me jode la forma de algunos que te desafían, me rompe mucho las pelotas".

Y luego, expresó: "Después lo echan a uno, te dicen que le faltaste el respeto, nos jugamos muchas cosas, después de 5' mirar estaba definido, cuando le pasa a Unión no lo van a mirar, lo dije la semana pasada, hablar de los árbitros es tener un problema".

González le pidió disculpas a Kudelka por un entredicho que tuvo al final, al decir que "no tengo nada con él, son reacciones donde me dio mucha bronca perder el partido así, Huracán no fue el que estábamos acostumbrados a ver por cómo jugó Unión, erramos muchos goles, hay que levantar cabeza, quedan nueve partidos hay que recuperarnos porque fue un golpe muy duro, hay que seguir, estoy recontra caliente, no voy a tomar ninguna decisión rara, el fin de semana me hará replantear un montón de cosas y generar energías para estar bien".

"Le pongo el pecho al club"

"Estos chicos ilusionaron a la gente, Boca perdió 3-0, esto es fútbol, el mensaje que le mandan a la gente, yo me hago cargo de todo en este club, le pongo el pecho al club, mis jugadores demostraron que juegue como quiero que juegue, la gente se fue triste, dejamos pasar otra oportunidad, son piñas en la boca, es para guapos, para valientes, hay que tirar para adelante".

Después, disparó: "Unión fue muy superior a Huracán, tuvimos un montón de situaciones y no las pudimos convertir, siempre me voy a sentir orgulloso de mis jugadores, sabemos lo que pasamos, luchamos contra injusticias que se ven a flor de piel, estoy ciego de la bronca, pero soy una persona me generó mi propia energía para estar. Hay que ponerse de pie nuevamente, no te permite relajar el fútbol cuando ganas y no te podes caer cuando se pierde".

En el transcurso de su charla volvió sobre el partido y subrayó que "nos costó los primeros 18', nos pusimos largos, Huracán con la pegada de Galíndez te puede romper, el cierre del primer tiempo más el segundo tiempo fueron nuestro, hay que mejorar las terminaciones, la ansiedad de tratar de ganar el partido, eso no puede jugar en contra, la actitud, entregar e ir a buscar, me quedo con eso.

El entrenador también soslayó que "Junín nos jugó en duelo, Central Córdoba cambió para jugar con nosotros, contra Huracán generó muchas cosas, implica que hay que asimilar circunstancias para contrarrestar, el equipo fue protagonista ante un rival, me duele porque quedamos lejos de la punta, hay que seguir, cuando te golpean hay que aguantar e ir al frente. Los delanteros se enloquecen cuando no hacen goles, les dije que manejen esa ansiedad para no estar acelerados y si intensos, en el segundo tiempo tuvimos tres claras, es una cuestión que hay que saber manejar y lleguen al gol cuanto antes, lo importante es que competimos".

"El día que sienta que la gente y que mis jugadores no estén conmigo, yo me voy"

A Kily le volvieron a preguntar sobre su continuidad y dijo lo siguiente: "El día que me vaya de Unión es porque me van a echar los dirigentes, si perdíamos 4-0 y sentía que le hacía mal a Unión soy el primero que me voy. Soy un tipo que pelee toda mi vida, estoy más fuerte que nunca, en el vestuario empecé a revolear cosas, por la bronca de ganar el partido. Nadie me dice lo que tengo que hacer, estoy convencido de lo que haga. En la charla que tuvimos con AFA, una cosa es ser boludo y otra adaptarse al sistema, tener la capacidad e inteligencia para adaptarse. No va más de ahí, trato de mirar las cosas positivamente, mi equipo hizo un trabajo bueno. El día que sienta que la gente y que mis jugadores no estén conmigo, yo me voy. Mis jugadores están a muerte y me da fortaleza para seguir. Cuando terminó el partido se me cruzaron muchas cosas. Me vinieron a buscar y no lo dejé tirado al equipo. Hasta el final hay que pelear".

Fue contundente por la falta de pago a los empleados

"Lo que primero es armar un equipo para ilusionar más a la gente, necesitamos refuerzos, voy a contar una intimidad: para mi es una familia Unión, más allá de que sucedió una vez, lucho por que todos traten de estar bien, lo primero que pedí es que los empleados cobren primero. En esos pequeños detalles creces como club, son los que sostienen, la Primera es importante, para pensar en grande hay que acomodar pieza por pieza y son terriblemente importante. Los que trabajan en distintos lugares, la estructura es grande. Esa gente tiene que venir feliz, se lo dije al presidente, me dio su punto de vista, fue un suceso que no pasó nunca, tampoco quiero que vuelva a pasar. Desde ese lado empieza a crecer un club. La gente se brinda de verdad".