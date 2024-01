La honestidad de Kily en Unión: "Se van chicos, hay jugadores tocados y el recambio es corto"

"Nos costó mucho, pero con el tiempo lo mejoramos e interpretamos cómo jugarlo. Nos falta claramente, porque estamos imprecisos y equivocamos los caminos a veces. En el segundo tiempo mejoramos y generamos, pero no estuvimos finos. Las terminaciones no fueron buenas y por momento quedamos largos, pero la intensidad está. El objetivo es el campeonato. Ya lo dije. Ahí empezaran los cuestionamientos en todo caso. Ahora estamos haciendo una pretemporada exigente, donde se van chicos y hay jugadores tocados, por lo que el recambio es corto, pero nos sirve igual para seguir mejorando", admitió.

A la vez que remarcó: "Lo único que me preocuparía es si tienen dolor. Ya lo hablamos. Más allá del estadio, hay que pensar en lo que viene, por más que estos partidos nos sirven. Está en nosotros ver qué queremos como equipo. Por momentos lo hicimos bien y otros no tanto. Por algo tenía yo una cara diferente en el primer tiempo. Hay que mejorar, falta".

Con venta de Kevin Zenón y la molestia de Bruno Pittón, en la banda izquierda tuvo que jugar Matel Del Blanco, que se la bancó y Kily lo destacó: "Puede ser una opción, pero está Bruno también. Lo que quiero es competencia interna y no quiero que nadie se duerma. El que se duerme pierde. El que se entrega es el que termina jugando más allá de los nombres. Mateo sumó mucha carga y me preocupa que no tenga dolor, pero tiene un hambre de jugar y eso me moviliza. Ahora a cuidarlo un poco más".

Luego, contó que le dijo a Kevin Zenón en medio de la tensión por su pase a Boca: "Lo entiendo. Le di mi ejemplo, que cuando tenía un contrato con Real Madrid y me llamo Diego Maradona para Boca. Kevin es extraordinario, humilde, que escucha y se deja ayudar. Le hablé desde la experiencia de que iba a estar con él en la decisión que tome. Les digo que a todos que a nadie le voy a cortar la carrera. Unión le dio mucho y él al club y debe estar agradecido. En la retina va a quedar el gol que hizo para que nos quedemos en Primera. Ojalá le vaya muy bien en Boca".

También el técnico hizo un párrafo a parte para hablar de Enzo Roldán: "Sabemos la lesión que tuvo y hoy (por este martes) empezó a sumar los primeros minutos y lo hizo bien. Lo llevamos con mucho cuidado. Está bien, pero debe ir de a poco".

En el final, trató de no habla demasiado sobre la llegada de Simón Rivero: "Había distintas opciones y fue todo muy rápido y había que decidir. No son jugadores quizás tan conocidos, pero nosotros estamos siempre mirando. No sé si (Aaron) Molinas no quería venir, pero eran las opciones que había",