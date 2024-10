Kily González insiste en Unión: "Hay que luchar y creer que se puede"

Fue un desahogo para el DT Cristian González , que estalló emocionado del lágrimas, ya que venía de perder a su mamá hace algunos días y no había podido regalarle un triunfo. En conferencia, ya un poco más tranquilo, pero no menos conmovido, dejó su reflexión.

• LEER MÁS: Triunfazo agónico de Unión para cortar la racha y volver a ilusionarse

"Unión lo ganó, porque intentó buscarlo siempre. Si ajustábamos los toques y la paciencia, sabíamos que podíamos llegar al empate y, en este caso, lo dimos vuelta. Resalto el carácter del equipo, que jugó con presión asumiendo riesgos. Es lo que demuestran cada día con errores y aciertos. Cuando no sienta que no tenga el nexo, soy el primero en irme. Veníamos de perder mal con Huracán y esta era una prueba de carácter. Metimos cambios en el segundo tiempo para variar el sistema y los empujamos. No merecíamos perder el partido", dijo.

Asimismo, expuso: "Siempre digo lo mismo, si veo que mi equipo no compite, seré el primero en dar un paso al costado. Hace nueve meses defendimos la categoría con estos chicos y la ilusión que generó el equipo tras perder tres partidos dejó triste a la gente. Entonces, era un gran desafío para nosotros y ahora estamos cuartos, con expectativas y es un envión muy bueno en lo anímico para el partido del viernes. Hay que crecer, luchar y transitar los momentos malos, más allá de que no merecíamos perder los últimos partidos. En este caso, por momentos jugamos bien y fuimos agresivos. Los chicos que entraron y estuvieron a la altura, lo que me pone muy contento, porque asumieron el rol de querer estar presentes".

Embed - UNIÓN VENCIÓ AGÓNICAMENTE a GIMNASIA en un PARTIDAZO | #Local X-X #Visita | Resumen

Más de Cristian González en Unión

"Me deja satisfecho que el equipo intente competir más allá de los esquemas. No hay improvisaciones en este caso, porque lo trabajamos. Me pone muy contento. Si hubiéramos estado más finos lo liquidábamos en el primer tiempo. Este es un equipo que se entrega hasta el final y acordamos que vamos a morir de pie. Creemos en competir y arriesgar. Sacamos una muestra de carácter en un partido que nos dieron vuelta para volver a sumar en una fecha pareja. Hay que tratar ahora de volver a ganar en casa. Aprovecho para darle un gran abrazo a la gente de Unión, porque le debíamos esta victoria. Ojalá todos estén muy feliz", exclamó el conductor rojiblanco.

Por otro lado, remarcó: "Fue un desahogo de todos. Siento un compromiso importante con todos y esa unión nos hace fuertes. Pasamos un montón de situaciones, donde fui exigente con ellos en busca de la mejora. Hay que luchar y creer que se puede y por suerte llegamos a esta victoria".

Cristian González.jpg El DT de Unión analizó el triunfo ante Gimnasia.

No quedó soló ahí: "Vivo con los chicos y trato de poner al que considero que está mejor y en el partido anterior no fue tan malo, solo no ligamos. Por eso la muestra de intentar levantar con los mismos. Saben que conmigo, el que está mejor será el que jugará. Me deja muy feliz cómo entraron los chicos, porque hace que nadie se duerma. Eso está bueno".

¿Qué dijo el DT Unión sobre la quita de los descensos?

En el final, Kily sentó su postura sobre la quita de los descensos: "Me sorprende el cambio a 10 fechas del final. En nuestro caso, lo mirábamos de costado. Seguramente la gente de abajo habrá saltado en una pata. Hay que buscarle la vuelta bien a planificar los torneos. Habrá que adaptarse y competir, que es lo que tenemos que hacer".