Todavía en vestuarios, Cristian González habló con TNT y comenzó diciendo de la victoria de Unión, que consiguió mantenerse en Primera División, y dijo: "Estoy feliz, pero más allá de haber logrado el objetivo de quedarnos en Primera, feliz por lo que lograron estos chicos, uno sabe lo que es vivir día a día con ellos. Le quiero agradecer a los hinchas, a la familia de Unión, estuvo con nosotros desde que llegamos, sufriendo porque no podíamos ganar, a las familias de los jugadores que los sostienen, y a mi familia, los que nunca fallan. No le podíamos fallar a la gente que estaba en el estadio, gracias a Dios lo conseguimos".

"Fueron dos semanas duras, hicimos mucha autocrítica, me gusta hablar mucho con los chicos, estamos con una mochila. Fueron duras, pero hablamos mucho, era la final del mundo, y la jugamos de esa manera, intenté sacarle presión a los chicos, le pusieron el pecho, trabajamos de todos lados, y logramos el objetivo, que era lo primordial", remarcó Cristian González, sobre la salvación de Unión.

En medio de la entrevista se abrazó con Claudio Corvalán, capitán de Unión, e indicó: "Claudio es el corazón de este equipo, ser entrenador y tener un capitán como él te llena de orgullo, estuvo acalambrado todo el partido, tiene unos huevos enormes. Estamos felices, logramos lo que teníamos que lograr".

"Tomé la decisión cuando me fueron a buscar de Unión que me surgieron muchas chances de irme, pero la gente me recibió con mucho amor, es un club humilde, de gente trabajadora, un gran staff, no saben lo que son. Yo con mi locura, hicimos una gran familia, y estoy feliz porque el club me dio la posibilidad de trabajar, me debía esto. Lo tomé como la final del mundo, no hicimos un gran partido, pero ganamos, que era lo más importante", remarcó Cristian González tras la victoria ante Tigre.

Y Kily González agregó tras la victoria de Unión ante Tigre: "Desde que agarramos no perdimos de local, pegábamos en los palos, las sacaba el arquero, nos comprometimos solos, el desafío era ganar de local con nuestra gente, con nuestra gente no nos podíamos ir. Estábamos todos unidos, gracias a Dios conseguimos el objetivo".

"Me vacié, estos 15 días, me vacié, le entregué el corazón a Unión, porque me lo dio a mí. Le agradezco a la gente de Unión, por cómo nos bancaron. Unión es de Primera, el mundo Tate tiene que estar contentos que somos de Primera", cerró Cristian González.