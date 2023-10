Unión se quedó con tres puntos de oro con el 1-0 sobre la hora ante Sarmiento en el estadio 15 de Abril para despegarse de la zona roja del descenso. Cuando no se puede jugar bien, siempre igual sirve ganar más allá de la forma y eso lo más importante este domingo, donde el DT Cristian González contó sus sensaciones en conferencia de prensa.

"El partido se dio como lo pensábamos, ellos replegados y buscando salir de contragolpe. No podíamos encontrar la manera de atacar. Entiendo la impaciencia de la gente, pero uno tiene un grupo de muchos juveniles que da gusto verlos cómo se entregan. Después de haber errado el penal, cambiamos de sistema e intentamos generar por afuera. Gracias a Dios lo conseguimos sobre el final. Es una victoria muy importante", apuntó.

Asimismo, Kily remarcó: "Creo que la esencia que tiene este equipo es no entregarse. Sufrimos mucho la derrota con Platense y nos sirvió de aprendizaje. Hay que ser realistas, Unión está peleando el descenso. Creo que marcamos una identidad y no nos pueden ganar en actitud. Sarmiento no nos generó absolutamente nada y nosotros con empuje y personalidad pudimos sacarlo adelante".

En otro tramo, se disculpó ante su reacción durante el partido, a pura tensión: "Entiendo la ansiedad de la gente, que quiere ganar y nosotros somos los primeros en querer hacerlo. Nadie regala nada en el fútbol argentino, pero Unión va a buscar los partidos, tal vez no de la mejor forma, pero lo busca. Quién nos quita que ganamos luego del golpe que sufrimos".

"El fútbol son estados de ánimo. Que la gente de Unión entienda y no pueden cuestionar que el equipo no va para adelante. Hay que valorar que hay un presente bueno, que estos chicos tienen un camino por recorrer. El partido con Colón fue el primero en la historia del club que se jugó con un promedio de 23 años, eso también hay que tenerlo en cuenta", acotó el conductor rojiblanco.

Luego, dijo: "Los gestos fueron de que hay que alentar a los jugadores que se están entregando. Tal vez con la ansiedad de ganar uno se descarga en la cancha. Sé lo que nos estamos jugando, imagínese cómo estaba cuando erramos el penal. Nosotros intentamos jugar y este equipo va a pelear, tenemos pocas armas pero son fuertes".

En el final, dijo: "No soy un entrenador que diga que se juega solo de una manera. Hay que cambiar constantemente, porque el rival te analiza. Con Mauro (Luna Diale), Kevin (Zenón) y Enzo (Roldán) hay que empezar a variar situaciones de juego. Hablo mucho con (Gonzalo) Morales, confío en que va a volver a convertir. Ahí está la contención mía y del cuerpo técnico. Son rachas que tiene que aprender y no desesperarse".