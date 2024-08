Kily González, sincero en Unión: "Sufrimos, pero estuvimos a la altura y por eso empatamos"

• LEER MÁS: Los palos salvaron a Unión, sumó un valioso empate ante River y la gente otra vez insultó a la comisión

Luego, remarcó: "Desde que llegamos, con nuestra armas buscamos ser competitivos y jugarle de igual la igual a todos. Creo que estuvimos a la altura, más allá de que quisimos ganar para ser primeros. En las comparaciones de planteles, me deja contento. Esto es fútbol, nadie nos puede decir que no podemos. El equipo estuvo a la altura y compitió, por eso sumamos".

Cristian González 12.jpeg El DT de Unión, Cristian González, analizó el empate ante River. UNO Santa Fe | José Busiemi

En otro tramo de la charla con los medios, el técnico de Unión no ocultó la falta de opciones y lo corto del plantel: "El cambio fue porque Simón (Rivero) venía con una sobrecarga y fue obligado. Fueron tres partidos en una semana muy intensa y es normal que los jugadores pasen estas situaciones. Nos tocó jugar contra grandes rivales y eso nos tiene que dar la tranquilidad de que competimos. River tiene mucho recambio y competimos, quizás sufriendo, y eso me deja contento, porque intentamos con nuestra idea. Está claro que no fue nuestro mejor partido".

• LEER MÁS: Los hinchas de Unión le pusieron color al partido contra River

Volviendo al partido, Kily argumentó: "Había que saber ocupar antes los espacios. El media punta nos encontraba con la pelota a espaldas de los volantes y nos hacia retrocerder. Lo pudimos corregir, pero el desgaste nos llevaba a ir rotando. Más allá de que nos superaron, competimos".

• LEER MÁS: La dedicatoria de Unión por el cumpleaños de Kily González, que quiere pelear bien arriba

"Sabíamos la clase de partido que teníamos que jugar y después las cosas se dan o no dentro de la cancha. Son decisiones que se toman. Era estar más cortos y cerrados para que River no encuentren los pasillos. Había que obligarlos a defender y al estar replegarlos y no lo hicimos. Equivocamos los caminos. Dividimos mucho la pelota y quedamos largos con los delanteros. Todo pasó por saber interpretar lo que proponía River. El cansancio nos pasó factura", tiró.

Cristian González y la insistencia por los refuerzos en Unión

"Lo de Nico (Orsini) es una contractura muy fuerte que no lo deja tener un movimiento fluido. Quería estar, pero prefería cuidarlo y que esté recuperado para el próximo partido", narró Kily sobre la ausencia del delantero.

Mientras que, cuando se le consultó sobre los refuerzos, está vez fue más calmo: "Trataremos de que se levante primero la inhibición y en base a eso construir. Anoche (por este sábado) tuvimos otra charla y hay predisposición para solucionarlo. Ojalá se pueda dar rápido para tener chances de contratar".

En el final, Cristian González hizo referencia al supuesto interés de Rosario Central: "Me dolió que Miguel (Russo) decidiera no continuar, porque lo admiro y respeto, pero no se puede opinar desde afuera. No me llamaron".