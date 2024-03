Kily González: "Ante Boca son partidos que marcan, veremos para qué estamos"

Cristian González comenzó a palpitar el partido que Unión animará ante Boca y tiró: "Esta clase de partidos te exige un plus, no podemos relajarnos".

En cuanto a los inconvenientes de los últimos partidos, donde tuvo que hacer varios cambios, Cristian González remarcó: "El futbolista es una persona y tiene sus sentimientos, cada uno tiene su historia de vida. A nosotros no se nos puede cuestionar la actitud, y de querer ser protagonista. No podemos relajarnos, ya que si lo hacemos nos convertimos en un equipo del montón. Por eso uno tiene que tener las ganas de ganar siempre, con mucho compromiso como lo tenemos para con nosotros, y asumir el reto de que se puede. La gente está ilusionada, sobre todo por el partido que vamos a enfrentar y a nosotros nos motiva para prepararnos y competir con un rival que sabemos lo que representa. Esta clase de partidos te exige un plus más, hay que estar preparados para jugarlo. Allí se verá la personalidad del equipo, y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera para ganar el partido".

Luego, se refirió a la actualidad de Edinson Cavani, quien viene de anotar tres goles en Boca, y dijo: "No me sorprende, me daba hasta risa que lo cuestionen, es de esos jugadores que su trayectoria lo avala. En toda su carrera hizo goles, en todos lados. Tarde o temprano iba a pasar, gracias a Dios pasó en el partido anterior y ojalá que no se dé en el que viene. Son rachas, seguramente las manejo junto a su círculo cercano. Tarde o temprano el que lucha tiene su recompensa, hizo tres goles, seguramente estará feliz, y nosotros sabemos que nos encontraremos no solo con Cavani, siempre es Boca, hay que estar alerta en todos los detalles. Hay que estar concentrados y animarse a jugar. Los respetamos como rival, pero cuando arranque el partido trataremos de ser superiores, con nuestra gente a favor, el estadio estará a reventar como siempre. Ojalá podamos regalarle otra victoria a la gente que es lo que queremos. Estamos en un momento que tenemos que aprovechar".

Luego, se refirió al árbitro Fernando Rapallini, quien dirigirá el duelo de Unión ante Boca, y Cristian González advirtió: "No me preocupa el tema de los árbitros, me quejé cuando me tuve que quejar. Lo fundamental es que el árbitro pase desapercibido. Los protagonistas son los jugadores, si hace su tarea bien todo el mundo hablará del partido de fútbol y no del arbitraje. Tiene mucha experiencia y dirigió grandísimos partidos. Esperemos que sea justo".

Luego, se le preguntó sobre la competencia que hay en la delantera de Unión, y Kily González tiró: "Tanto Adrián como Nicolás entraron bien y con muchas ganas, es el sector donde más competencia tengo, se me hace más difícil pero me encanta, se los digo a ellos. Es lindo tener esta competencia donde uno pueda analizar quiénes son los delanteros que considero poner. Están haciendo goles, ojalá puedan repetir".

Se le pidió una referencia de tener que enfrentar a Kevin Zenón, una de las figuras que tiene Boca y a quien dirigió en Unión, y Cristian González dijo: "Sigo hablando mucho con él, no me sorprende su nivel, es un jugador que se animó a jugar, que es lo que uno pide de los jugadores de Boca. No es fácil jugar en Boca, y lo está haciendo con mucha soltura. Modificó no solo su forma de jugar, sino desde dónde lo hace. Tenemos que contrarrestar sus virtudes, sabiendo que también tiene sus errores".

"Los jugadores son los protagonistas, el resto acompañamos. El técnico tiene un porcentaje importante, a veces sale y otras no. Lo que analizamos en el arranque del segundo tiempo, más allá que analizamos hacerlo en el entretiempo, fue sumar más gente en ataque, para cubrir los espacios. Me volví contento", contó sobre los cambios que realizó con éxito, ante Sarmiento.

También habló de las lesiones de Enzo Rondán y Mateo Del Blanco, reveló: "Lo de Enzo me jode mucho que pasó mucho tiempo, era una lesión que a priori era de las normales, pero los tiempos se retrasaron, más de lo normal, pero él está bien, hablamos todos los días, está entrenando con cargas importantes, va tolerando el trabajo. En tanto que Mateo sufrió un golpe desde atrás, le harán una resonancia en el tobillo, para tener claro lo que le pasó y luego saber qué fue lo que le pasó".

Cuando se lo consultó por la situación de Miguel Torrén, reveló: "Está evolucionando muy bien, con su experiencia se conoce su cuerpo, es muy sincero. Cuando hablamos la otra vez nos dijo que no estaba para jugar. Es el primero en querer estar, pero es un partido donde tenemos que estar a full y no podemos regalar nada".

"Lo mejor que te puede pasar es enfrentar a un rival que supuestamente es mejor que vos, estos partidos marcan, como jugador de fútbol y de cara a tu gente y tu club. Esto marcará qué jugador serás en el futuro, en especial para la gente joven. Son partidos con gran repercusión, hay que soltarse y tratar de ganar los duelos individuales. Somos un equipo que si bajamos la intensidad no competimos, que no quiere decir que se lo haga acelerado. Hay un montón de factores que hacen que un equipo se potencia, este partido necesita la mejor versión de cada uno. Hay que estar a la altura, tengo mucha fe que será así", continuó Cristian González, sobre el partido que Unión animará ante Boca, en el 15 de Abril.