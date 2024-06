Kily, a propósito de sondeos firmes: "Estoy feliz y enfocado en Unión"

Después de jugar contra San Lorenzo detalló que "vamos a tener entre semana y media de descanso, volveremos y haremos una semana en Casasol y luego iremos una semana a un lugar acá en Santa Fe, donde vamos a cargar energías, quiero focalizar en corregir cosas, no me preocupan hacer amistosos, es un calendario largo y complicado".

Disfrutar el presente

El Tate llega al duelo contra el Ciclón en lo más alto de la Liga Profesional. Al respecto Kily, disparó: "Una cosa no quita la otra, el gran error es confundirnos, se disfruta este momento, perdimos por la Copa Argentina y estaba todo mal, ahora hay que ser realistas que podemos tener altibajos. Necesitamos crecer como equipo, trayendo gente, jugadores que nos den jerarquía, es un mercado largo, al no estar en copas no seduce tal vez. Intento llamar, comunicar el deseo de contar con tal o cual jugador. Es el gran desafío de cambiar la cabeza para que nos acostumbremos a jugar todos los años copas. Queda mucho tiempo, no quiero que se vaya ninguno y después hilar fino con pocas opciones para sumar algún refuerzo".

LEER MÁS: Federico Vera podría jugar su último partido en Unión ante San Lorenzo

Los sondeos que recibió

El apellido de González apareció, hace pocos días, vinculado a elencos del país y el exterior. El actual estratega tatengue dijo que "tenemos que ganar el sábado, pasó lo de Boca, rumores, hay cosas que son ciertas, pero estoy enfocado en Unión. Si el club juega una copa, todos viajamos, ustedes (por los periodistas) crecen. No es vender humo, tuve llamados pero estoy focalizado en Unión".

Para después, ampliar: "Le agarré cariño al club, siento mucho compromiso, el respaldo de los hinchas, sabemos que cuando no ganas la gente se pone mal. Yo estoy feliz y contento de estar acá. Hay cosas que a uno lo sorprenden porque uno no esté preparado, en este mundo loco del fútbol, cuando asumimos de los 28 equipos en Primera sostienen su puesto apenas 6 entrenadores. Después de un año es un número bajo, la necesidad, se cómo se maneja este mundo".

LEER MÁS: González: "Lo mejor de Unión en este mercado es sostener lo que tenemos"

En otro tramo de su charla también recordó que "Unión me dio la posibilidad de trabajar nuevamente, hay posibilidades que seducen desde lo económico pero a veces hay que pensar otras cosas. La gente me respalda, hay empleados que aman el club, están en los detalles, me motiva para seguir creciendo como club. Mis jugadores ilusionaron a la gente".

Asimismo, no dudó en subrayar que "el día que considere que le hago mal a Unión me voy yo. Estoy convencido que estamos bien y tenemos fe en que lo podemos hacer. No me gusta hacer futurología pero cuando las cosas vienen bien queremos seguir. Nos tenemos que ir primeros en una zona hermosísima, para descansar y hacer una mini pretemporada. Me gusta vivir el hoy, siempre intento visualizar desde lo positivo, que podamos sostener el plantel e irnos arriba".

LEER MÁS: Todos los detalles para ver Unión ante San Lorenzo

La situación de Federico Vera

"Por momentos me molestó porque hay cosas que no se manejaron como debían hacerse, soy un protector del jugador, confronté con el presidente para hacerle entender situaciones favorables, no es un capricho. Es del club, se fueron muchos, hay que recuperar eso. Pregunten a los jugadores si se quieren ir de Unión, por eso resalto lo de Mauro, me molesta que se comenten situaciones, reaccionan así porque quiere que juegue, que se quede, pueden jugar bien, regular o mal, pero están comprometidos".

Las críticas que recibe

"Las acepto si vienen de buena fe, soy el primero en saber cómo jugamos. Si uno pretende que hable todo el mundo bien de vos, son opiniones y es aceptable. La brecha del fútbol argentino es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, intentar competir".