Kily, recaliente por la caída de Unión: "Hicimos todo mal y no estuvimos a la altura"

"No éramos los mejores de todos y ahora tampoco somos lo peores. Esto nos tiene que servir. Dejamos pasar la oportunidad de ponerlos primeros . No tengo la explicación, porque hicimos todo mal y no estuvimos a la altura . Nos tiene que servir. Ahora en casa tenemos que ganar", comenzó Kily.

• LEER MÁS: Lamentable actuación de Unión, que fue goleado por Tigre y no logró quedar puntero

Pero no quedó solo ahí: "No hay nada positivo. No se hizo nada de lo que hablamos. Hay que darnos cuenta de lo que se hizo ya está y hay que demostrar que estás a la altura y dejamos pasar la chance. Sé que esto nos va a servir. Obvio que no niego lo que pasó en el partido, que fue horrible lo hicimos. Desde que estoy acá nunca habíamos padecido un partido así. El mérito para Tigre, que nos supero".

"Ahora es fácil con esta derrota hacer hincapié en lo que estuvimos viviendo. Los que jugaron son los mismos que le ganaron a Argentinos. Nunca puse excusas y todos saben lo que pasó. Pero ya está, pasó. Hicimos un partido lamentable, para el olvido y no rescato nada. El fútbol te obliga a estar a al altura y no estuvimos. Nos fallamos a nosotros y a la gente, pero esto continúa y ahora se viene otro partido importante en casa, donde trataremos de recuperar el nivel. No encuentro explicación a lo que pasó en este partido", agregó el técnico.

Embed - ¡EL MATADOR VAPULEÓ AL TATENGUE Y QUIERE QUEDARSE EN PRIMERA! | Tigre 5-1 Unión | RESUMEN

Más de la sinceridad de Cristian González en Unión

También explicó que buscó con las variantes: "Tener más juego y profundidad, pero estábamos lejos de todo. Hubo un desajuste total del equipo. Encima de arranque en el segundo nos hicieron uno y otro. Fueron fatales. Pero esto es fútbol y nos tenemos que recuperar rápido. Hay que estar a la altura y no estuvimos como debíamos hacerlo. En el fútbol son piñas en la boca que nos hacen reaccionar".

Luego, se refirió a las incorporaciones: "Haremos lo posible para traer jugadores, pero cuando hablás y el club está inhibido es mucho más complicado. Los que buscamos no estaban en Argentina. El tiempo pasó, así que ahora habrá que hilar muy fino. Veníamos haciendo las cosas bien y este es un golpe de realidad para saber que hay que estar a la altura. Sé igual que nos vamos a recuperar. Esto es un aprendizaje".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la goleada sufrida ante Tigre

"Esto tiene que doler y servir para aprender. Nos duele a todos, pero a otra cosa. Mantener la ilusión. Esto es fútbol y no hay nada más lindo que pelear un campeonato. Estos chicos son los que pusieron la cara en uno de los peores momentos del club. Fue solo un partido malo donde no salió nada bien. No estuvimos a la altura y ahora tendremos una semana para hablar y trabajar. Estoy convencido que de esto aprenderemos", acotó.

La fuerte autocrítica del técnico de Unión

"En Argentina cualquiera puede ganarle a cualquiera, por eso nunca hay que crecerse el mejor. Es una derrota que nos duele en el alma. Pero tiene que pasar rápido. Esto es muy largo y vamos a dar batalla. Demostrar ser un gran equipo cuando estamos convencidos. Hoy (por este sábado) no lo hicimos y quedamos expuestos. Así que ahora hay que prepararnos para jugar contra Riestra", disparó.

En otro tramo, Kily tiró: "Hablaré con plantel. Solo me preocupa eso. Hicimos un partido horrible y nos tiene que dolores muchísimo, pero esto continúa y sé que el viernes vamos a ganar en Santa Fe. La humildad. No podemos permitirnos otra actuación así".

En el final, se plantó respecto a un posible interés de Boca: "Tengo la camiseta de Unión y no me llamó nadie. Voy a respetar esta camiseta. Los rumores siempre están. Estoy convencido de esto y ya está. Estoy muy caliente y enojado, por lo que no encuentro explicación a lo que pasó, porque teníamos todo para ser punteros del campeonato. Pero estas cosas pasan y hay que aceptarlo. No puedo andar pensando si me quiere Boca u otro equipo".