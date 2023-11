Por ahora no hay pistas atendiendo que este fin de semana no hay actividad oficial por el parate de la doble fecha de Eliminatorias, que no quiere decir que el DT Cristian González no esté más pensativo que nunca. Sobre todo, por lo que cuenta como herramientas.

• LEER MÁS: La buena racha de Unión que quiere estirar ante Tigre

Si se tiene en cuenta lo que pasó ante Belgrano, Franco Pardo es el que tendría mayores chances. Al término del encuentro en Córdoba reconoció que supo jugar de 5, pero hace rato que es zaguero, siendo un tema no menor.

Franco Pardo.jpg Franco Pardo es defensor, pero podría jugar de cinco en Unión. Prensa Unión.

Otra opción es Tiago Banega, que hasta ahora no hizo méritos para ganarse un lugar. Es más, comenzó a ser resistido por la gente. Está claro que no se trata del típico volante combativo, pero es mixto y podría tranquilamente ocupar el lugar, pero su rendimiento es lo que eleva las dudas.

Tiago Banega.jpg Tiago Banega es un volante mixto que podría jugar en el medio, pero bien sin convencer en Unión. Prensa Unión.

Luego emerge el pibe Juan Ignacio Bircher, afianzado en la reserva, pero sin minutos todavía en Primera, que podría ser una medida arriesgada por la presión y lo que está en juego. De todas maneras, hace rato que viene trabajando con el plantel profesional.

Juan Ignacio Bircher.jpg ¿Será Juan Ignacio Bircher una alternativa? Prensa Unión.

Finalmente aparece Patricio Tanta, pero viene de volver a desgarrarse y quizás no llegaría. Por ahora, no se lo descarta. Un abanico de variantes que asoman para encontrar al nuevo 5 que juegue ante el Matador. Un evidente ejemplo del flojo mercado que se hizo, sin una referencia a la que apostar sin miramientos. Pero es lo que hay y solo queda ver qué es lo mejor para intentar dejar los tres puntos en casa y evitar el descenso.