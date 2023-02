La imperdible anécdota de Rosales tras la victoria de Unión en un Clásico

Como es una fija, siempre aparecen recuerdos e historias de protagonistas. Algunos, que dejaron su huella y marcaron un antes y un después. Esto los deja en el pedestal de los reconocimientos, no solo por lo que hicieron dentro de la cancha, sino también fuera.

Justamente en la previa, Paulo Rosales rememoró la victoria 2-0 de 2011 luego del ascenso. La connotación estuvo en cómo lo vivió, ya que se sintió subestimado en la previa por un dirigente de Colón. En un extracto de una entrevista con el programa Fútbol de Mesa, Pichi, ahora dedicándose al análisis del fútbol santafesino, repasó sus declaraciones en caliente de aquella vez y detalló.

"Esto pasó cuando nosotros estábamos por ascender. Un poco es culpa de mi viejo, que escuchaba desde Cosquín una radio de Santa Fe y justo estaba pendiente cuando habla un dirigente de Colón. Fue así como me cuenta y pedí la nota para escucharla para saber quién era", apuntó.

Y enfatizó: "Este señor había dicho ante una consulta «de equipos de la B no me preguntes, porque no conozco. De la A te nombro todos los jugadores». Entonces a uno como jugador lo toca y cuando me hacen la nota después, no es que lo tenía pensado, salió".