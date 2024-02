Torrén: "Nos da mucha bronca no regalarle una alegría a la gente"

"Tenemos que hacer una autocrítica muy importante puertas para adentro porque no nos podemos permitir jugar como jugamos hoy este partido, que la verdad fue muy malo", expresó de movida.

Unión no descansa y el DT tendrá una baja obligada

Y luego, amplió: "Más allá que no perdimos no nos podemos permitir hacer el partido que hicimos después de esos 10/12 minutos que arrancamos muy bien la verdad que nos molestó, tenemos que hacernos cargo del partido, manejarlo nosotros y no dejar que lo haga el rival".

LEER MÁS: Unión no descansa y el DT tendrá una baja obligada

El experimentado defensor consideró que "estamos en nuestra casa, nuestra gente y la verdad que nos da mucha bronca estos últimos tres partidos que jugamos de local no poder regalarle una alegría primero a nosotros mismos que nos rompemos el alma día a día y después a toda la gente que viene a apoyar".

En referencia a la lesión que lo sacó de la cancha en los minutos finales del compromiso contra el Calamar, el exjugador de Argentinos Juniors recordó que "fue una de las últimas jugadas después de un córner nos salen de contra sentí una molestia en el isquio, ojala Dios quiera no sea nada, mañana temprano me haré estudios".