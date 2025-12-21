Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

A casi un mes de dejar de competir, la dirigencia de Unión debe pisar el acelerador y resolver innumerables cuestiones de cara al inicio del 2026

21 de diciembre 2025 · 14:31hs
El presidente de Unión Luis Spahn debe acelerar y comenzar a definir varias cuestiones.

El último partido que Unión jugó en este 2025 fue el 24 de noviembre, cuando en el 15 de Abril, cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata, quedando eliminado en octavos de final del Torneo Clausura.

La dirigencia debe pisar el acelerador

Es decir que pasó casi un mes de que el equipo dejó de competir, en tanto que el plantel continuó con los entrenamientos hasta el viernes 5 de diciembre.

Lo cierto es que por ahora el tiempo en Unión parece detenido. Y es que la dirigencia que encabeza Luis Spahn no resolvió nada en relación al aspecto deportivo.

Sigue sin definirse quien será el director deportivo, en tanto que se fueron algunos futbolistas que Leonardo Madelón pretendía retener (Matías Tagliamonte y Mauricio Martínez). Y es una incógnita la situación de Valentín Fascendini.

La realidad indica que Unión comenzará la pretemporada el 2 de enero y el mercado de pases se movió pero para confirmar salidas y ninguna llegada,

Es un verdadero interrogante el modo en el que se moverá la dirigencia. Sabiendo que en la Asamblea del 29 de diciembre se dará a conocer un déficit que ronda los 3 millones de dólares.

Con ese paranora, Unión necesita vender, pero por el momento no llegó ninguna oferta concreta por Mateo del Blanco, ni tampoco por Lautaro Vargas, los dos futbolistas con más chances de emigrar.

En tanto que se aguarda si el representante de Fascendini hará uso de la cláusula de salida. Está claro que en función del contexto económico, lo más factible será un mercado austero, buscando reducir el costo salarial del plantel.

No obstante, se aguardan definiciones importantes respecto a la conformación del plantel y saber si el próximo director deportivo, tendrá verdadera injerencia en las decisiones futbolísticas.

Los días pasan y los aspectos a resolver se amontonan. Por ello, Sphan está obligado a pisar el acelerador y salir de la pausa en la que el club está desde hace varias semanas.

