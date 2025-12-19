Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Si bien la intención de Unión era retener a Matías Tagliamonte, al no poder lograrlo, Madelón tiene como prioridad a Matías Mansilla

Ovación

Por Ovación

19 de diciembre 2025 · 11:05hs
Matías Mansilla está en el radar de Unión

IG matias.mansilla12

Matías Mansilla está en el radar de Unión, pero Estudiantes decide su futuro.

Finalizando el 2025, la realidad indica que Unión no tiene un arquero titular ya que Matías Tagliamonte debe volver a Racing y Tomás Durso retornó a Atlético Tucumán.

Mansilla es prioridad, pero el Pincha decide

Así las cosas y si bien la prioridad pasaba por retener a Tagliamonte, caída por el momento esta posibilidad, Leonardo Madelón junto a la dirigencia analizan otras alternativas.

Y el primer nombre que surgió es el de Matías Mansilla, el arquero que este último semestre atajó en Atlético Tucumán, pero que Estudiantes decidió repescar.

El pase de Mansilla pertenece al Pincha quien lo cedió a préstamo al Decano por un año, hasta junio del 2026, pero en el contrato fijó una cláusula de repesca para diciembre de este año y finalmente la ejecutó.

LEER MÁS: Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Sucede que con Fernando Muslera en el plantel, Mansilla sabe que no va a atajar y es por eso que en este semestre aceptó pasar a Atlético Tucumán, en donde fue titular durante toda el Torneo Clausura.

De todos modos, habrá que ver cual es la decisión de la dirigencia del Pincha. La realidad indica que Mansilla tiene contrato con Estudiantes hasta diciembre del 2026.

Por lo cual, en caso de prestarlo, primero Estudiantes tendrá que extenderle el contrato. O en caso contrario, renovar el vínculo y mantenerlo en el plantel.

LEER MÁS: Belgrano aún no comprará a Cardozo y Unión deberá esperar para saber si obtendrá un rédito

Una decisión que pasará por la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón, pero de la cual también tendrá opinión el arquero que busca atajar.

El interés de Unión es concreto, porque además Leonardo Madelón lo conoce de su paso cuando fue entrenador de Central Córdoba.

Pero está claro que no solo Unión lo tiene en carpeta. De hecho Deportivo Cali también realizó averiguaciones por Mansilla e indudablemente irán llegando otras propuestas.

Unión Estudiantes Mansilla
Noticias relacionadas
belgrano aun no comprara a cardozo y union debera esperar para saber si obtendra un redito

Belgrano aún no comprará a Cardozo y Unión deberá esperar para saber si obtendrá un rédito

union hizo oficial el llamado a la asamblea para el proximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Imagen de la última asamblea ordinaria de Unión, realizada en el estadio Ángel Malvicino, en una jornada clave de participación institucional y debate entre socios.

La asamblea ordinaria de Unión está prevista para el 29 de diciembre, dijo Andrés Valenti, secretario general

Andrés Valenti - secretario general de Unión

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Lo último

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Último Momento
Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Ovación
El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio