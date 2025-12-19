Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Si bien la intención de Unión era retener a Matías Tagliamonte, al no poder lograrlo, Madelón tiene como prioridad a Matías Mansilla

Matías Mansilla está en el radar de Unión, pero Estudiantes decide su futuro.

Finalizando el 2025, la realidad indica que Unión no tiene un arquero titular ya que Matías Tagliamonte debe volver a Racing y Tomás Durso retornó a Atlético Tucumán.

Así las cosas y si bien la prioridad pasaba por retener a Tagliamonte, caída por el momento esta posibilidad, Leonardo Madelón junto a la dirigencia analizan otras alternativas.

Y el primer nombre que surgió es el de Matías Mansilla, el arquero que este último semestre atajó en Atlético Tucumán, pero que Estudiantes decidió repescar.

El pase de Mansilla pertenece al Pincha quien lo cedió a préstamo al Decano por un año, hasta junio del 2026, pero en el contrato fijó una cláusula de repesca para diciembre de este año y finalmente la ejecutó.

Sucede que con Fernando Muslera en el plantel, Mansilla sabe que no va a atajar y es por eso que en este semestre aceptó pasar a Atlético Tucumán, en donde fue titular durante toda el Torneo Clausura.

De todos modos, habrá que ver cual es la decisión de la dirigencia del Pincha. La realidad indica que Mansilla tiene contrato con Estudiantes hasta diciembre del 2026.

Por lo cual, en caso de prestarlo, primero Estudiantes tendrá que extenderle el contrato. O en caso contrario, renovar el vínculo y mantenerlo en el plantel.

Una decisión que pasará por la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón, pero de la cual también tendrá opinión el arquero que busca atajar.

El interés de Unión es concreto, porque además Leonardo Madelón lo conoce de su paso cuando fue entrenador de Central Córdoba.

Pero está claro que no solo Unión lo tiene en carpeta. De hecho Deportivo Cali también realizó averiguaciones por Mansilla e indudablemente irán llegando otras propuestas.