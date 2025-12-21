Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid cerró el año goleando como visitante a Girona

El equipo de Diego Simeone cerró el año con una buena racha, alcanzando una goleada que le permite mantenerse en la tercera posición de la tabla

21 de diciembre 2025 · 13:46hs
Atlético de Madrid goleó 3-0 a Girona.

Atlético de Madrid goleó 3-0 a Girona.

Atlético de Madrid cerró el año con una goleada por 3 a 0 ante Girona en Montilivi y alcanzó su cuarta victoria consecutiva por todas las competiciones, resultado que lo mantiene en el podio de La Liga.

Atlético de Madrid cerró el año con una goleada

El conjunto rojiblanco aprovechó la fragilidad de un rival comprometido en la lucha por no descender y abrió el marcador con un golazo de Koke.

El capitán encontró un balón suelto de frente al arco, apenas fuera del área, y sacó un derechazo preciso para marcar el 1-0 y alcanzar su gol número 50 con la camiseta del Atlético. La ventaja le dio control al visitante, aunque Jan Oblak fue clave con una atajada notable ante Axel Witsel, evitando la ley del ex.

Antes del descanso se produjo la salida por lesión de Nicolás González, pero su reemplazante, Conor Gallagher, tuvo impacto inmediato. El mediocampista inglés convirtió una de las primeras pelotas que tocó, con una definición desde la puerta del área que se desvió levemente y descolocó a Gazzaniga.

Embed - ASISTENCIA DE JULIÁN EN PALIZA A DOMICILIO DEL COLCHONERO | Girona 0-3 Atlético de Madrid | RESUMEN

Ya en tiempo adicionado del segundo tiempo, Antoine Griezmann sentenció el resultado con el tercer gol. Además del triunfo, la noche tuvo un valor simbólico para Koke, quien alcanzó los 50 goles en 708 partidos con el club.

El mediocampista se sumó así a una lista selecta de volantes históricos del Atlético de Madrid que lograron esa cifra, como Luis Aragonés y Joaquín Peiró. Cerca de cumplir 34 años, el capitán continúa ampliando su legado en la institución.

