La decisión que tomó Unión por la lesión de Enzo Roldán

"Tenía el problema en el menisco interno, así que preferimos darle un poco de descanso a la rodilla, ayer me pusieron un plasma con ácido hialurónico, espero que eso responda bien, sino ver la opción de operar, esperemos que no", reveló Enzo Roldán en Rosario, donde estuvo junto a sus compañeros.

Enzo Roldán.jpg Prensa Unión

Mientras que cuando se lo consultó sobre su regreso a las canchas, el volante de Unión reconoció: "El tiempo estimado es hasta el martes o miércoles, jueves a más tardar. Sino ver otra opción, que ojalá no sea el de la operación. Es día a día, si mañana aparezco bien capaz que me sumo al entrenamiento".

Por lo que se pudo averiguar, a la semana Enzo Roldán la arrancó con mucho dolor en su rodilla derecha. En el entrenamiento del martes estuvo trotando alrededor del campo de juego, pero sin acción junto con sus compañeros. Mientras tanto, desde el departamento médico ya tienen todo listo para realizarle una artroscopia.

La misma todavía no se pudo llevar a cabo ya que no se consiguió el lugar, con lo cual se estima que la próxima semana se realizaría la intervención. Sin embargo, desde el cuerpo técnico y el mismo Enzo Roldán esperan y analizan en estas horas cuál es el real estado de esa rodilla, ya que no se descarta que si el dolor cesa se decida postergar o suspender la operación.

Todavía no hubo parte médico oficial de Unión, y hay un gran hermetismo en relación a esta situación, más allá que todo conduce a que deberá ser operado de su rodilla derecha. Si esta alternativa es la que se impone, Enzo Roldán tendrá una recuperación, en el mejor de los casos, de entre cuatro y seis semanas, en lo que representará una baja de sumo peso para Cristian González.