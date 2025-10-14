Unión ya conoce quién dirigirá su próximo compromiso por la fecha 13 del Torneo Clausura cuando reciba a Defensa y Justicia el martes próximo, desde las 19.15. La Liga Profesional designó a Nazareno Arasa, que viene en el centro de la crítica por sus polémicos fallos.
El polémico árbitro que le tocó a Unión para recibir a Defensa en la fecha 13
La Liga Profesional dio a conocer las designaciones de árbitros para la fecha 13 del Clausura, donde Unión recibirá al líder de la zona A, Defensa y Justicia
Por Ovación
Sobre todo en el encuentro que tuvo como protagonista a Barracas Central, donde sus decisiones generaron debates y cuestionamientos en distintos medios y redes sociales. Justo ante el equipo del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Esto ya genera que sea mirado de reojo en la previa.
Estará acompañado en el estadio 15 de Abril por Julio Fernández y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Joaquín Gil actuará como cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Daniel Zamora, con Diego Romero como AVAR, completando la terna tecnológica.
¿Cómo le fue a Unión con Arasa en el historial?
Controló al Tate 19 veces, con seis triunfos, ocho empates y cinco derrotas. La última vez que lo dirigió: el 1 de septiembre pasado, en la victoria de Unión 3-2 en Avellaneda ante Racing, por los tantos de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari; Adrián Martínez y Facundo Mura para la Academia.
A continuación, el cronograma completo de la fecha 13 del Clausura
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenzi
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Giménez
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Germanotta
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Germán Delfino
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nelson Sosa
22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Juan Del Fueyo
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Ariel Cruz
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Bresba
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Joaquin Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastian Martinez
AVAR: Mariano Negrete
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Daniel E. Zamora
AVAR: Diego Romero
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Nahuel Viñas