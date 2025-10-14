El polémico árbitro que le tocó a Unión para recibir a Defensa en la fecha 13

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones de árbitros para la fecha 13 del Clausura, donde Unión recibirá al líder de la zona A, Defensa y Justicia

Unión ya conoce quién dirigirá su próximo compromiso por la fecha 13 del Torneo Clausura cuando reciba a Defensa y Justicia el martes próximo, desde las 19.15. La Liga Profesional designó a Nazareno Arasa, que viene en el centro de la crítica por sus polémicos fallos.

Sobre todo en el encuentro que tuvo como protagonista a Barracas Central, donde sus decisiones generaron debates y cuestionamientos en distintos medios y redes sociales. Justo ante el equipo del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Esto ya genera que sea mirado de reojo en la previa.

Estará acompañado en el estadio 15 de Abril por Julio Fernández y Matías Bianchi como asistentes, mientras que Joaquín Gil actuará como cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Daniel Zamora, con Diego Romero como AVAR, completando la terna tecnológica.

¿Cómo le fue a Unión con Arasa en el historial?

Controló al Tate 19 veces, con seis triunfos, ocho empates y cinco derrotas. La última vez que lo dirigió: el 1 de septiembre pasado, en la victoria de Unión 3-2 en Avellaneda ante Racing, por los tantos de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari; Adrián Martínez y Facundo Mura para la Academia.

A continuación, el cronograma completo de la fecha 13 del Clausura

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Javier Uziga

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Germanotta

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Germán Delfino

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Juan Del Fueyo

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Ariel Cruz

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Bresba

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Joaquin Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastian Martinez

AVAR: Mariano Negrete

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Daniel E. Zamora

AVAR: Diego Romero

Nazareno Arasa.png Arasa será el árbitro de Unión-Defensa.

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Nahuel Viñas