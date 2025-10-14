Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Leonardo Madelón, con todo el plantel a disposición, analiza si profundizar cambios en Unión o volver a su receta original para recibir a Defensa.

14 de octubre 2025 · 12:56hs
Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

Unión este martes por la mañana se entrenó en el predio Casasol, bajo la conducción de Leonardo Madelón, con la mente puesta en el duelo clave ante el ahora líder Defensa y Justicia.

El encuentro, correspondiente a la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, se jugará el martes 21 de octubre a las 19.15 en el estadio 15 de Abril.

Unión, en un pozo futbolístico

El Tatengue llega en un momento de replanteo, tras haber caído en sus dos últimas presentaciones y acumular cuatro partidos sin ganar, una racha que lo relegó al quinto puesto de la zona y le impide, por ahora, afianzarse en los puestos de clasificación.

En cuanto a las novedades del plantel, Madelón recibió una buena noticia: Diego Armando Díaz fue dado de alta médica luego de los estudios que se le realizaron tras la descompensación sufrida hace diez días, por lo que volvió a trabajar a la par del grupo.

A su vez, Marcelo Estigarribia también dejó atrás una sinovitis en una de sus rodillas y entrena con normalidad, perfilándose para volver al once inicial.

Madelón, con la atención en la mitad de la cancha

El cuerpo técnico sigue con atención la situación de Julián Palacios, quien atraviesa un problema personal que lo marginó del duelo ante Central Córdoba (1-3 en Santiago del Estero). Si está disponible, podría recuperar su lugar como titular. En ese caso, Madelón analiza dos posibles variantes: el regreso de Palacios por Augusto Solari o bien la continuidad del ex-River y la salida de Franco Fragapane.

De esa manera, hay cuatro futbolistas para dos puestos por las bandas: Palacios o Solari por derecha y Fragapane o Nicolás Palavecino por izquierda. Además, Estigarribia podría reaparecer en la delantera acompañando a Cristian Tarragona, reemplazando justamente a Palavecino.

El cierre del calendario no da respiro para Unión. Después de recibir al Halcón, deberá visitar a Newell’s, ser local frente a Barracas Central y cerrar la fase ante Belgrano en Córdoba. Cuatro partidos que no solo definirán su permanencia en la máxima categoría, sino también la posibilidad de hacer historia: alcanzar por primera vez los octavos de final en un torneo de Liga Profesional bajo formato de copa.

