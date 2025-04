La emocionante despedida de Bruno Pittón al DT de Unión

Más adelante dijo que "me parece que lo que se hizo el año pasado fue bastante inesperado, solo la gente de Unión que siempre acompañó y se ilusionó, este año vinieron refuerzos importantes, no se arrancó de la mejor manera, el esfuerzo fue igual o más, los resultados no nos acompañaron".

Más conceptos de Bruno Pittón

"Hubo partidos donde generamos muchas situaciones de gol y no pudimos convertir, no quiero recaer en esto es fútbol, nos tratamos de hacer responsables de la parte que nos tocaba, la irregularidad se ve en todo el fútbol argentino. Un River que no gana, un Boca que no va una copa, no lo uso como consuelo, la parte que nos tocó a nosotros perdimos y jugamos partidos malos", sostuvo.

Para después, afirmar: "Como jugadores hay que afrontar lo que viene que es Newell's, soy del club, es mi vida, vine el año pasado cuando todos pensábamos que íbamos a pelear el descenso, él alentó para que venga, las decisiones, cada uno dará sus explicaciones, trato de cumplir adentro de la cancha como jugador, para con el cuerpo técnico el agradecimiento es total, el club confió en ellos, pero vinieron en un momento difícil, lo digo como hincha, le digo gracias por poner al club en un torneo internacional".

Bruno Pittón no dudó en decir que "le quiero decir a Kily gracias por haberme elegido y ser parte de este grupo, más allá de que este torneo no salieron las cosas, soy agradecido con ellos".

En la parte final, opinó: "Entre el cuerpo técnico y los jugadores no puedo hablar de conflictos, mala leche, a las pruebas me remito que se vieron situaciones con ver el semblante se notaba que la pasábamos mal, el escudo está por encima de todo, lo entendieron todos los que vinieron. No leo ni escucho nada, de qué rotura o conflicto se habló, cada vez escucho menos por una cuestión de salud mental".